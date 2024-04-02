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Добрая доля: в РФ запустили сервис для перевода пожертвований частями

Такую возможность собираются внедрить уже 100 фондов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России запустили сервис перевода денег на благотворительность частями. Желающие помочь смогут полностью внести средства в течение полутора месяцев, тогда как фонд получит всю сумму сразу. Уже более 100 организаций хотят подключиться к проекту «Благо Долями», который запустил «Тинькофф» на базе своего сервиса BNPL (buy now pay later — купи сейчас, плати потом) «Долями». Об этом «Известиям» сообщили в финансовой организации. Новый инструмент сделает пожертвования доступнее для населения, что привлечет больше людей и денег, уверены эксперты.

Как будет работать перевод пожертвований частями

Более сотни благотворительных фондов собираются внедрить возможность перевода денег частями. Желающие оказать помощь сначала смогут внести лишь четверть от суммы, а остаток — в течение шести недель. При этом сами организации получат все средства сразу. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе «Благо Долями», который запустил «Тинькофф». Это первый на рынке инструмент для дробления оплаты пожертвований. По сути, «Благо Долями» становится посредником между конечным пользователем и фондом в оформлении пожертвования, пояснили в сервисе.

Новый формат перевода денег нуждающимся называется DNPL (donate now pay later — жертвуй сейчас, плати потом) и создан на основе BNPL-механики, которая стала популярна в последние года. По данным . «Долями», за 2023 год оборот покупок с помощью сервиса вырос в четыре раза и превысил 40 млрд рублей.

При пользовании DNPL-инструментом средства списываются автоматически в заранее определенные сроки. Благотворители получают напоминание перед каждым платежом.

девушка переводит деньги банковская карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Сегодня есть большое количество фандрайзинговых инструментов как для разовых, так и регулярных пожертвований. Однако один платеж или подписка по принципу «рубль в день» не всегда позволяет фондам закрывать крупные и/или срочные сборы. Например, если на лечение ребенка фонду не хватает 100 тыс. рублей, — пояснили в «Тинькофф».

Первыми к сервису присоединились фонды «Онкологика», «Клуб добряков» и «Вера». «Известия» направили запрос в эти и другие крупнейшие благотворительные организации РФ с просьбой оценить новый формат перевода средств.

В фонде «Онкологика» уверены, что новая механика может существенно увеличить долю крупных пожертвований в фонды. Как добавила учредитель и президент организации Мирослава Сергеенко, бизнесмены смогут переводить деньги, не изымая сразу крупную сумму из оборота.

В фонде «Клуб добряков» подтвердили, что подключились к сервису, и добавили, что через DNPL в день сейчас переводят в среднем 4 тыс. донатов.

вывеска тинькофф банка
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

А в фонде «География Добра» рассказали, что уже обратились за подключением к DNPL. В организации уверены, что сервис улучшит работу некоммерческого сектора и повысит сборы пожертвований.

Согласно июньскому исследованию НИУ ВШЭ, молодые платежеспособные граждане (24–35 лет) более открыты для благотворительности, чем россияне других поколений.

Новый формат сможет привлечь к благотворительности больше людей, особенно молодых, которые интересуются различными сервисными новинками, считает генеральный директор «Русфонда» Сергей Амбиндер. Он также добавил, что организация готова присоединиться к проекту.

В прошлом году только 20% россиян направляли средства на благотворительность, показали результаты исследования Tinkoff Data. Препятствиями для большей части стали недостаточный доход и недоверие к фондам. Для большинства россиян (63%) удобнее всего помогать разово — средний размер составляет 500 рублей, отметили в «Тинькофф».

мальчики смотрят в компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В этой логике фонды вынуждены либо увеличивать количество пользователей, либо растить средний чек. «Благо Долями» решает эти задачи: пользователь может помочь суммой крупнее, чем обычно, а за счет нестандартной и простой механики можно охватить более широкую потребительскую аудиторию, — добавили там.

«Известия» спросили других игроков рынка, поддерживающих BNPL, рассматривают ли они возможность распространения этой механики на фонды.

Повысит ли перевод пожертвований частями интерес к благотворительности

Сервисы перевода пожертвований частями позволят привлечь к благотворительности больше людей и, соответственно, больше денег, считает руководитель бюро проектирования клиентского опыта pdupd.co Александр Ненашев.

— Часто происходит так, что человек хочет перевести деньги в фонд, но сумма в моменте кажется большой. Оплата частями позволит снять этот барьер. Кроме того, напоминания о списании помогут не забыть о намерении перечислять средства нуждающимся, — отметил эксперт.

Перевод через DNPL сделает процесс пожертвований более удобным, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Кроме того, по его словам, опция перевода частями сделает благотворительность доступнее.

мужчина перевел деньги в мобильном банке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Любой инструмент, который позволяет без переплат и в удобном формате дробить платеж на части, пользуется определенным спросом. И подобные механизмы, будь то благотворительность либо покупка товаров, повышают частоту платежей и увеличивают средний чек, — подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

К примеру, по данным BNPL-сервиса «Долями», средний чек покупки с оплатой частями на 81% выше, чем при оплатой картой. «При аналогичном развитии DNPL-сервиса ожидаем схожего эффекта и по благотворительным выплатам», — отметили в сервисе.

Как отметил Агван Микаелян, результат будет не мгновенным, поскольку система должна продемонстрировать свою эффективность и прозрачность как жертвователям, так и фондам. В РФ многие готовы заниматься благотворительностью, однако пока что россияне предпочитают помогать другим напрямую и передавать деньги лично в руки, а не через специальные организации, заключил эксперт.

— Для развития благотворительности в России важно внедрить возможность пожертвования в различные финансовые сервисы, которыми люди уже пользуются. Так процесс не будет требовать специальных действий, — оценила экс-директор социальных проектов VK Александра Бабкина.

весна люди улица солнце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Формат DNPL широко распространен в разных странах мира и пользуется спросом, поделилась доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Например, в США, где внедрен такой формат, пожертвования делают более половины граждан, добавила она.

Регулярные платежи в течение нескольких месяцев позволят почувствовать себя причастными к благому делу, продолжила эксперт. Но, с другой стороны, есть риск, что финансовая ситуация у жертвователя изменится, а несписанный платеж останется, считает Татьяна Белянчикова. Она уверена: если учесть все эти нюансы, сервис может стать востребованным у россиян.

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