Добрая доля: в РФ запустили сервис для перевода пожертвований частями

В России запустили сервис перевода денег на благотворительность частями. Желающие помочь смогут полностью внести средства в течение полутора месяцев, тогда как фонд получит всю сумму сразу. Уже более 100 организаций хотят подключиться к проекту «Благо Долями», который запустил «Тинькофф» на базе своего сервиса BNPL (buy now pay later — купи сейчас, плати потом) «Долями». Об этом «Известиям» сообщили в финансовой организации. Новый инструмент сделает пожертвования доступнее для населения, что привлечет больше людей и денег, уверены эксперты.

Как будет работать перевод пожертвований частями

Более сотни благотворительных фондов собираются внедрить возможность перевода денег частями. Желающие оказать помощь сначала смогут внести лишь четверть от суммы, а остаток — в течение шести недель. При этом сами организации получат все средства сразу. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе «Благо Долями», который запустил «Тинькофф». Это первый на рынке инструмент для дробления оплаты пожертвований. По сути, «Благо Долями» становится посредником между конечным пользователем и фондом в оформлении пожертвования, пояснили в сервисе.

Новый формат перевода денег нуждающимся называется DNPL (donate now pay later — жертвуй сейчас, плати потом) и создан на основе BNPL-механики, которая стала популярна в последние года. По данным . «Долями», за 2023 год оборот покупок с помощью сервиса вырос в четыре раза и превысил 40 млрд рублей.

При пользовании DNPL-инструментом средства списываются автоматически в заранее определенные сроки. Благотворители получают напоминание перед каждым платежом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Сегодня есть большое количество фандрайзинговых инструментов как для разовых, так и регулярных пожертвований. Однако один платеж или подписка по принципу «рубль в день» не всегда позволяет фондам закрывать крупные и/или срочные сборы. Например, если на лечение ребенка фонду не хватает 100 тыс. рублей, — пояснили в «Тинькофф».

Первыми к сервису присоединились фонды «Онкологика», «Клуб добряков» и «Вера». «Известия» направили запрос в эти и другие крупнейшие благотворительные организации РФ с просьбой оценить новый формат перевода средств.

В фонде «Онкологика» уверены, что новая механика может существенно увеличить долю крупных пожертвований в фонды. Как добавила учредитель и президент организации Мирослава Сергеенко, бизнесмены смогут переводить деньги, не изымая сразу крупную сумму из оборота.

В фонде «Клуб добряков» подтвердили, что подключились к сервису, и добавили, что через DNPL в день сейчас переводят в среднем 4 тыс. донатов.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

А в фонде «География Добра» рассказали, что уже обратились за подключением к DNPL. В организации уверены, что сервис улучшит работу некоммерческого сектора и повысит сборы пожертвований.

Согласно июньскому исследованию НИУ ВШЭ, молодые платежеспособные граждане (24–35 лет) более открыты для благотворительности, чем россияне других поколений.

Новый формат сможет привлечь к благотворительности больше людей, особенно молодых, которые интересуются различными сервисными новинками, считает генеральный директор «Русфонда» Сергей Амбиндер. Он также добавил, что организация готова присоединиться к проекту.

В прошлом году только 20% россиян направляли средства на благотворительность, показали результаты исследования Tinkoff Data. Препятствиями для большей части стали недостаточный доход и недоверие к фондам. Для большинства россиян (63%) удобнее всего помогать разово — средний размер составляет 500 рублей, отметили в «Тинькофф».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В этой логике фонды вынуждены либо увеличивать количество пользователей, либо растить средний чек. «Благо Долями» решает эти задачи: пользователь может помочь суммой крупнее, чем обычно, а за счет нестандартной и простой механики можно охватить более широкую потребительскую аудиторию, — добавили там.

«Известия» спросили других игроков рынка, поддерживающих BNPL, рассматривают ли они возможность распространения этой механики на фонды.

Повысит ли перевод пожертвований частями интерес к благотворительности

Сервисы перевода пожертвований частями позволят привлечь к благотворительности больше людей и, соответственно, больше денег, считает руководитель бюро проектирования клиентского опыта pdupd.co Александр Ненашев.

— Часто происходит так, что человек хочет перевести деньги в фонд, но сумма в моменте кажется большой. Оплата частями позволит снять этот барьер. Кроме того, напоминания о списании помогут не забыть о намерении перечислять средства нуждающимся, — отметил эксперт.

Перевод через DNPL сделает процесс пожертвований более удобным, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Кроме того, по его словам, опция перевода частями сделает благотворительность доступнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Любой инструмент, который позволяет без переплат и в удобном формате дробить платеж на части, пользуется определенным спросом. И подобные механизмы, будь то благотворительность либо покупка товаров, повышают частоту платежей и увеличивают средний чек, — подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

К примеру, по данным BNPL-сервиса «Долями», средний чек покупки с оплатой частями на 81% выше, чем при оплатой картой. «При аналогичном развитии DNPL-сервиса ожидаем схожего эффекта и по благотворительным выплатам», — отметили в сервисе.

Как отметил Агван Микаелян, результат будет не мгновенным, поскольку система должна продемонстрировать свою эффективность и прозрачность как жертвователям, так и фондам. В РФ многие готовы заниматься благотворительностью, однако пока что россияне предпочитают помогать другим напрямую и передавать деньги лично в руки, а не через специальные организации, заключил эксперт.

— Для развития благотворительности в России важно внедрить возможность пожертвования в различные финансовые сервисы, которыми люди уже пользуются. Так процесс не будет требовать специальных действий, — оценила экс-директор социальных проектов VK Александра Бабкина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Формат DNPL широко распространен в разных странах мира и пользуется спросом, поделилась доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Например, в США, где внедрен такой формат, пожертвования делают более половины граждан, добавила она.

Регулярные платежи в течение нескольких месяцев позволят почувствовать себя причастными к благому делу, продолжила эксперт. Но, с другой стороны, есть риск, что финансовая ситуация у жертвователя изменится, а несписанный платеж останется, считает Татьяна Белянчикова. Она уверена: если учесть все эти нюансы, сервис может стать востребованным у россиян.