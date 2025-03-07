Как участники столичных ярмарок помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Фермеры — участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий, отправляя им свою продукцию. Об этом 7 марта сообщается на портале mos.ru.

Так, например, благодаря участнику межрегиональной ярмарки в сквере на улице Хачатуряна, бойцам уже доставили консервированное мясо оленя и кабана — сытные и питательные продукты, удобные для полевых условий.

Кроме того, фермер передает врачам и раненым якутскую рыбу, а также отправляет на передовую теплые вещи, спички и другие предметы первой необходимости.

Уточняется, что участники СВО и их семьи получают на столичных ярмарках и рыбных рынках 10%-ную скидку.

Ранее, 27 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программах развития благотворительности в столице. По его словам, в Москве действует сеть коворкинг-центров НКО с бесплатными услугами — от бронирования помещений до повышения квалификации, а также социальный маркетплейс, где можно купить уникальные изделия, изготовленные вручную особыми мастерами.