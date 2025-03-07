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Как участники столичных ярмарок помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

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Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
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Фермеры — участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий, отправляя им свою продукцию. Об этом 7 марта сообщается на портале mos.ru.

Так, например, благодаря участнику межрегиональной ярмарки в сквере на улице Хачатуряна, бойцам уже доставили консервированное мясо оленя и кабана — сытные и питательные продукты, удобные для полевых условий.

Кроме того, фермер передает врачам и раненым якутскую рыбу, а также отправляет на передовую теплые вещи, спички и другие предметы первой необходимости.

Уточняется, что участники СВО и их семьи получают на столичных ярмарках и рыбных рынках 10%-ную скидку.

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