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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиян предупредили о набирающей популярность схеме мошенничества с использованием домовых чатов. Зарегистрировавшись в них под видом жильцов, злоумышленники размещают объявления, за которыми скрываются фишинговые ссылки, похищающие личные данные. Об этом 27 марта сообщили в МВД России.

В ведомстве уточнили, что такие мошенники публикуют объявления в чатах, предлагая безвозмездно отдать ненужную технику или мебель. Чтобы вызвать доверие, они отправляют потенциальным «покупателям» подтверждающие фото или видео товара.

«Накануне встречи фальшивый сосед извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — цитирует материалы ведомства «РИА Новости».

После перехода по ссылке, как пишет «Газета.Ru», телефон пользователя заражается вредоносным программным обеспечением, которое крадет персональные данные и предоставляет мошенникам доступ к платежным средствам.

Сдать по полной: как мошенники обманывают россиян при аренде жилья
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В МВД 22 марта рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам. По данным ведомства, злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону и предлагают им приобрести лекарства по льготным ценам. Получив оплату, злоумышленники передают покупателям лекарства-пустышки или оставляют совсем без ничего.

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