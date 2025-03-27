В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме мошенничества с использованием домовых чатов. Зарегистрировавшись в них под видом жильцов, злоумышленники размещают объявления, за которыми скрываются фишинговые ссылки, похищающие личные данные. Об этом 27 марта сообщили в МВД России.
В ведомстве уточнили, что такие мошенники публикуют объявления в чатах, предлагая безвозмездно отдать ненужную технику или мебель. Чтобы вызвать доверие, они отправляют потенциальным «покупателям» подтверждающие фото или видео товара.
«Накануне встречи фальшивый сосед извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — цитирует материалы ведомства «РИА Новости».
После перехода по ссылке, как пишет «Газета.Ru», телефон пользователя заражается вредоносным программным обеспечением, которое крадет персональные данные и предоставляет мошенникам доступ к платежным средствам.
В МВД 22 марта рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам. По данным ведомства, злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону и предлагают им приобрести лекарства по льготным ценам. Получив оплату, злоумышленники передают покупателям лекарства-пустышки или оставляют совсем без ничего.