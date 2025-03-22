В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам

Мошенники начали использовать новую схему с с продажей лекарств по льготным ценам. Об этом в субботу, 22 марта, рассказали в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, с которыми ознакомилось «РИА Новости», злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону и предлагают им приобрести лекарства по льготным ценам.

После получения оплаты, как пишет «Газета.Ru», мошенники передают покупателям лекарства-пустышки или оставляют совсем без ничего.

20 марта заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков рассказал «Известиям» о способах распознать мошенников при поиске работы. По его словам, фейковые работодатели часто торопят соискателей, могут требовать некие предоплаты за обучение, оформление документов и т. д. Кроме того, злоумышленники могут красть данные из анкет, поэтому эксперт рекомендовал не добавлять в них конфиденциальную информацию (СНИЛС, данные банковских карт и т. п.).