Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

Операторы беспилотников обнаружили замаскированный вражеский блиндаж в ходе проведения воздушной разведки. После получения данных о его местоположении расчет нанес удар по объекту противника с использованием FPV-дрона. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящейся внутри живой силы противника.

«Мы прикрывали пехоту, когда она заходила на точку, на свои опорники. А так большинство работаем по блиндажам, работаем также по технике», — поделился оператор FPV-дрона с позывным Рагнар.

Как отметили в ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки войск «Днепр» активно применяет беспилотники для выполнения различных боевых задач.

В Минобороны России 25 марта сообщили, что расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы поразил гаубицу М777 противника в лесополосе Запорожской области. При этом был ликвидирован расчет ВСУ.