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Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта

Гидрометцентр: в столичном регионе 27 марта ожидается небольшой дождь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, небольшой, местами умеренный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 27 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем синоптики обещают от +7 до +12 градусов, а ночью температура может упасть до 0.

Ожидается южный ветер со скоростью 2–8 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 26 марта заявил, что в эти выходные в столице ожидается потепление до +11…+14 градусов. По его словам, март этого года станет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также отметил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные будет превышать норму на 5–6 градусов.

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