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Сервисы назвали самых востребованных специалистов без опыта в логистике и перевозках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Наиболее востребованными сотрудниками без опыта работы в сфере складской логистики, доставки и грузоперевозок оказались сортировщики, комплектовщики и сборщики заказов, операторы складов и кладовщики, а также водители погрузчиков, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах.

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В 2024-м складская логистика заняла 9,48% всех вакансий для кандидатов без опыта, а на сегмент доставки и грузоперевозок пришлось 7,21% подобных предложений, следует из данных анализа «Авито Работы» и ГК «Деловые линии».

Всего в прошлом году в отрасли перевозок, логистики, складов было открыто 305 тыс. вакансий для соискателей без опыта работы, что на 48% больше, чем годом ранее, добавили в hh.ru.

Наибольший рост числа вакансий зафиксирован для сортировщиков — по сравнению с 2023 годом количество предложений для кандидатов без опыта увеличилось на 132%, подсчитали в «Авито Работе». Вторую строчку заняли водители погрузчика. Также в тройку лидеров вошли кладовщики (+81% вакансий).

Кроме того, по итогам 2024 года востребованными кадрами без опыта работы были комплектовщики и сборщики заказов, операторы складов и кладовщики, водители грузовых автомобилей и менеджеры по логистике.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За рублем стажер: в логистике и доставках вырос спрос на сотрудников без опыта

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