Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше

Только 7% представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) готовы взять кредит по ставке выше 20%. Это следует из исследования ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»), которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index). Его использует ЦБ при принятии решений по ключевой ставке.

При этом каждая пятая компания назвала предельной ставкой 6–10%. Еще 20% респондентов готовы взять кредит под 15–20%.

Компания может относиться к МСП, только если ее доход и число сотрудников ниже определенного уровня. Как правило, это небольшие организации, для которых кредитная ставка от 20% создает высокий уровень финансовой нагрузки, считает председатель Совета Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.

Однако, по словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Олега Скапенкера, массовые банкротства небольших компаний возможны в том случае, если они примут на себя непосильную нагрузку.

«В то же время банки, как профессиональные кредиторы, в большинстве случаев этого не допустят — их система риск-менеджмента направлена на выдачу возвратных ссуд», — подчеркнул эксперт.

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