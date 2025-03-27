Посол РФ рассказал о наращивании на Западных Балканах и в Албании инфраструктуры НАТО
Заключение любых неинклюзивных соглашений в военной сфере не способствует формированию подлинно надежной и долгосрочной системы безопасности на Западных Балканах, заявил «Известиям» посол России в Албании Алексей Зайцев.
«Продолжающееся наращивание на Западных Балканах и в Албании натовской инфраструктуры, включая открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) первой на Западных Балканах тактической авиабазы НАТО, планируемая модернизация Дурреского порта, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО, участие официальной Тираны в проекте панъевропейского транспортного «Коридора 8» от Адриатического до Черного моря, который может быть использован и в военных целях, лишь усугубляет и без того непростую обстановку в Европе, вызывает серьезную озабоченность у отдельных государств региона», — пояснил Зайцев.
Напомним, что министры обороны Албании, Хорватии и самопровозглашенного Косова 18 марта в Тиране подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере.
Документ предусматривает взаимодействие участников в военной области, совместную подготовку кадров, проведение общих учений, противодействие внешним угрозам, а также обмен разведывательной информацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны». Россия, как и Сербия, не признает независимость Косово.
По словам Зайцева, участие Албании в этой инициативе — логическое продолжение проводимой ее правительством политики по встраиванию своей страны в евроатлантические структуры и синхронизации шагов, предпринимаемых в сфере безопасности, с курсом ЕС в рамках процесса евроинтеграции.
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