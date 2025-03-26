Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд военной помощи. Об этом 26 марта сообщил президент Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд военной помощи», — заявил Макрон во время трансляции, которая велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (бывш. Twitter).
Также французский лидер заявил, что Франция подготовила для киевского режима план поставок противотанковых ракет «Милан», ракеты класса «земля – воздух» «Мика», ракеты «Мистраль». При этом Украина получит бронированную технику, танки и многое другое вооружение, включая дроны и радиоуправляемую технику.
«Мы также продвинулись в области сотрудничества по спутниковому оборудованию и разведданным. Эта поддержка будет дополнена производством оборудования на Украине благодаря заключению партнерства с нашими оборонными предприятиями», — отметил президент Франции.
Глава минтруда Норвегии Тонье Бренна 26 марта заявила, что в 2025 году страна предоставит Украине $8 млрд. Финансирование будет направлено на оказание военной и финансовой помощи.