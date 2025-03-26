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Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд военной помощи. Об этом 26 марта сообщил президент Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд военной помощи», — заявил Макрон во время трансляции, которая велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (бывш. Twitter).

Также французский лидер заявил, что Франция подготовила для киевского режима план поставок противотанковых ракет «Милан», ракеты класса «земля – воздух» «Мика», ракеты «Мистраль». При этом Украина получит бронированную технику, танки и многое другое вооружение, включая дроны и радиоуправляемую технику.

«Мы также продвинулись в области сотрудничества по спутниковому оборудованию и разведданным. Эта поддержка будет дополнена производством оборудования на Украине благодаря заключению партнерства с нашими оборонными предприятиями», — отметил президент Франции.

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Глава минтруда Норвегии Тонье Бренна 26 марта заявила, что в 2025 году страна предоставит Украине $8 млрд. Финансирование будет направлено на оказание военной и финансовой помощи.

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