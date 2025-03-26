В 2025 году Норвегия предоставит помощь Украине на $8 млрд
Сумма финансовой и военной помощи, которую Норвегия предоставит Украине в 2025 году, составит $8 млрд. Об этом 26 марта заявила глава минтруда Норвегии Тонье Бренна.
«В этом году мы необычайно увеличиваем наш вклад в помощь Украине. Таким образом, общая сумма нашей поддержки в 2025 году составит почти $8 млрд», — заявила Бренна на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Киеве.
Во время выступления она добавила, что за три года норвежские муниципалитеты приняли более 90 тыс. беженцев с Украины.
Ранее, 19 марта, стало известно о том, что правительство Швеции утвердило трехлетний план военной помощи Киеву. До 2026 года на эти цели планируется потратить $7,5 млрд.