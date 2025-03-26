В Британии допустили возвращение сборных и клубов РФ на мировые турниры по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запустил процесс по возвращению сборных и клубов РФ на международные турниры. Об этом 26 марта сообщает Independent.
«В настоящее время предпринимаются шаги по возвращению России в футбол», — сообщил изданию высокопоставленный источник.
Кроме того, есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». Некоторые считают, что Россию вообще не следовало отстранять, говорится в материале.
Конгресс УЕФА состоится на следующей неделе в Белграде.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года.
Ранее, 8 февраля, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что верит в возвращение российских сборных на международные турниры в его новый срок на этой должности.
5 февраля генеральный секретарь комитета по этике РФС Максим Митрофанов сообщил, что некоторые члены УЕФА и Международной федерация футбола (ФИФА) могли изменить риторику по отношению к возвращению россиян к международным соревнованиям. Он выразил надежду, что усиленная работа приведет к возвращению сборной России уже в 2025 году.