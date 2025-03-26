В США сообщили о проверке из-за скандала с утечкой данных через чат Signal
Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома проводит проверку в связи с утечкой данных об ударах США по Йемену в мессенджере Signal. Об этом 26 марта заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард на слушаниях в специальном постоянном комитете по разведке палаты представителей конгресса США.
«Помощник по национальной безопасности (речь идет о Майкле Уолтце. — Ред.) взял на себя полную ответственность. СНБ проводит подробную проверку, а технические эксперты работают над тем, чтобы определить, каким образом журналист был неумышленно добавлен в чат», — уточнила она в ходе трансляции заседания, которую вел YouTube-канал Fox News.
По словам Габбард, мессенджер устанавливается на правительственные электронные устройства заранее. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), продолжила она, ранее представило чиновникам рекомендации по пользованию мессенджерами с технологией сквозного шифрования, к которым относится Signal.
О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по йеменским хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня Голдбергу пришло уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником «Пит Хегсет» опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.
На следующий день издание опубликовало новые сообщения из секретного группового чата. Согласно скриншотам, глава Пентагона Пит Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии и за два часа до запланированного срока уничтожения цели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Американский лидер указал, что продолжает доверять своему помощнику по нацбезопасности, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников.