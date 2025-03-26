Реклама
Прямой эфир
Авто
В России резко выросли продажи люксовых авто с пробегом
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Общество
ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Армия
Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение Суджи
Мир
Мишустин заявил о провале антироссийских санкций в сфере энергетики
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Мир
Блок «Победа» может обратиться в ЕСПЧ после задержания Гуцул
Общество
В МИД РФ указали на террор против российских журналистов со стороны Украины
Мир
ВС Судана освободили Хартум от повстанческих формирований
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

ВС Судана освободили Хартум от повстанческих формирований

Al Jazeera: ВС Судана освободили Хартум от формирований повстанцев
0
EN
Фото: REUTERS/Stringer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования. Об этом 26 марта заявил главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Хартум свободен», — сказал аль-Бурхан.

Как указано в материале, солдаты оцепили районы вокруг аэропорта в столице Судана, что стало ключевым событием в двухлетнем конфликте между суданскими военными и боевиками Сил быстрого реагирования (СБР). Армия также взяла под контроль обе стороны моста Маншия, который пересекает Голубой Нил в Хартуме, оставив мост Джебель-Авлия к югу от столицы единственным выходом из района, всё еще находящегося под контролем СБР, уточнили в публикации.

Перешло через залив: к чему приведет удар по посольству ОАЭ в Хартуме
Абу-Даби обвинил в атаке правительственную армию Судана

26 сентября сообщалось о масштабном наступлении армии Судана на столицу страны Хартум для вытеснения из города боевиков СБР и об ожесточенных боях. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обеспокоена происходящим в Судане и старается содействовать урегулированию.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими ВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме. Из-за продолжающегося конфликта в стране возник гуманитарный кризис, который привел к голоду и вспышкам болезней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025