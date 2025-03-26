ВС Судана освободили Хартум от повстанческих формирований

Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования. Об этом 26 марта заявил главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Хартум свободен», — сказал аль-Бурхан.

Как указано в материале, солдаты оцепили районы вокруг аэропорта в столице Судана, что стало ключевым событием в двухлетнем конфликте между суданскими военными и боевиками Сил быстрого реагирования (СБР). Армия также взяла под контроль обе стороны моста Маншия, который пересекает Голубой Нил в Хартуме, оставив мост Джебель-Авлия к югу от столицы единственным выходом из района, всё еще находящегося под контролем СБР, уточнили в публикации.

26 сентября сообщалось о масштабном наступлении армии Судана на столицу страны Хартум для вытеснения из города боевиков СБР и об ожесточенных боях. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обеспокоена происходящим в Судане и старается содействовать урегулированию.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими ВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме. Из-за продолжающегося конфликта в стране возник гуманитарный кризис, который привел к голоду и вспышкам болезней.