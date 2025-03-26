Новак заявил об интересе венгерской MOL к нефтегазовым проектам РФ

Венгерская MOL заинтересована во вхождении в новые нефтегазовые проекты на территории России. Об этом 26 марта сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Новые проекты не определены, но в целом мы рассматриваем, в том числе расширение сотрудничества между нашими странами в энергетике», — приводит его слова ТАСС.

Новак заявил, что уже есть совместный проект строительства атомной электростанции, который реализуется, а также добычной проект, где участвует MOL.

Замглавы правительства также добавил, что Россия будет прорабатывать различные варианты и позитивно настроена на расширение сотрудничества, а MOL готова работать в любых направлениях. Вице-премьер отметил, что венгерскую компанию интересуют те проекты, из которых ушли другие зарубежные корпорации.

Ранее, 26 марта, в правительстве РФ сообщили, что поставки газа из России в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м в 2024 году. Такой результат — это не только показатель высокой степени координации, но и демонстрация общей приверженности делу энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.