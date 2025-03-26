Густая порода: ученые нашли способ увеличить добычу высоковязкой нефти

Ученые разработали новый катализатор на основе металлов, который значительно повышает эффективность добычи тяжелой нефти . В обычных условиях ее сложно добывать из-за высокой вязкости. Эксперименты показали, что использование нового вещества позволяет снизить вязкость в 2,6 раза и увеличить добычу на 69% . По оценкам экспертов рынка, сегодня более 20% ресурсной базы нефтяной промышленности России приходится именно на высоковязкое и сверхвязкое сырье. При этом в структуре добычи оно занимает всего около 3% . Подробнее о новой технологии — в материале «Известий».

Что такое вязкая нефть

Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в сотрудничестве с компаниями «РИТЭК-Самара-Нафта» и «Лукойл-Инжиниринг» создали катализаторы на основе железа, никеля, кобальта, хрома и меди, которые увеличат добычу высоковязкой нефти . Так называют тяжелую сырую нефть — природный ресурс, который играет важную роль в мировой энергетике, особенно в условиях истощения запасов широко используемого сейчас легкого сырья. По различным оценкам, общие запасы тяжелой нефти достигают 6 трлн баррелей, из которых 2 трлн считаются доступными для добычи , пояснили исследователи.

Как рассказали «Известиям» ученые, добыча и переработка высоковязкой нефти — сложный процесс. Из-за большого содержания асфальтенов (тяжелые нефтяные остатки), смол и других органических соединений тяжелое сырье очень вязкое и плотное . Поэтому, чтобы извлечь ее из месторождений, приходится использовать сложные технологии, например паротепловую обработку, при которой в нефтяной пласт закачивают горячий пар, после чего нефть разогревается и становится более текучей .

Фото: Ирек Мухаматдинов

Но такой способ требует значительных энергозатрат и подходит не для всех типов нефтяных пластов. Альтернативой может служить каталитический акватермолиз — метод, который с помощью катализаторов позволяет разрушать сложные и тяжелые молекулы в нефти и превращать их в более легкие . Это не только снижает вязкость, но и улучшает состав, делая сырье более пригодным для дальнейшей переработки .

Эксперимент показал, что катализатор на основе таллата меди — соединения меди и талловой кислоты или ее производных — снижает вязкость нефти в 2,6 раза по сравнению с исходными образцами . Кроме того, катализатор на основе смеси железа и никеля позволил уменьшить содержание высокомолекулярных соединений, особенно смол, на 8%. Таллат железа увеличил содержание легких углеводородов на 17% .

В результате ученые выбрали наиболее подходящий состав катализатора — смесь железа и никеля в соотношении 85:15 . Его исследователи протестировали в полевых условиях для добычи нефти из скважины Аксеновского месторождения, которое находится в Самарской области . За четыре месяца добычи с использованием катализатора обводненность нефти — содержание в ней воды — снизилась с 99 до 30% . Большое содержание воды — это серьезная проблема, которая усложняет процесс очистки сырья, а также приводит к износу оборудования, подчеркнули ученые.

Фото: Ирек Мухаматдинов

— Мы планируем продолжить исследования, чтобы улучшить состав катализатора и расширить область его применения. В перспективе этот метод может быть использован на других месторождениях высоковязкой нефти, что сделает их разработку более экономически выгодной , — рассказал «Известиям» руководитель проекта, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи КФУ Ирек Мухаматдинов.

Потребность рынка в тяжелой нефти

В результате использования нового катализатора добыча нефти увеличилась, что показывает высокую эффективность метода . Кроме того, применение каталитического акватермолиза позволяет не только увеличить добычу, но и снизить затраты энергии на этот процесс . Таким образом, разработка нового катализатора на основе металлического таллата открывает новые возможности для добычи высоковязкого сырья, которая раньше считалась труднодоступной , заключили исследователи КФУ.

Вопрос востребованности тяжелой нефти скорее находится не в плоскости спроса конкретно на нее, а потребности в топливе в целом , отметил консультант компании «Имплемента» Никита Журавлев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Целесообразность наращивания добычи тяжелой нефти связана с тем, что компаниям как минимум необходимо поддерживать текущие уровни производства, но при этом доля традиционной в ней неуклонно падает и будет продолжать падать , а трудноизвлекаемой, которая включает тяжелую, соответственно, будет расти. У нефтедобывающих компаний просто нет иных способов поддержания необходимых уровней добычи по уже разведанным запасам, кроме как путем ввода в разработку трудноизвлекаемых, — подчеркнул эксперт.

Все технологические разработки по катализаторам, которые на данный момент представляются нашими учеными, очень важны и могут быть предложены российским компаниям для оценки эффективности и определения периода восстановления фонда скважин с учетом сложившейся конъюнктуры мировых рынков и геополитических факторов , прокомментировала разработку генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова.

Согласно имеющимся оценкам, сегодня более 20% ресурсной базы нефтяной промышленности России приходится именно на высоковязкую и сверхвязкую , рассказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. При этом в структуре добычи она занимает всего около 3% . В условиях истощения традиционных (низковязких) запасов сырья, в первую очередь в Западной Сибири, возникает необходимость вовлечения в разработку и данных ресурсов.

— Кроме того, в ряде регионов, например в Татарстане и Республике Коми, на данную категорию приходится существенная доля запасов и добычи, и поэтому эффективная эксплуатация соответствующих месторождений — вопрос сохранения рабочих мест и поддержания уровня доходов региональных бюджетов. Высоковязкая нефть может использоваться для производства асфальтобетона, что актуально в связи с развитием дорожного строительства в России . Возможна также переработка ее в «традиционное» топливо, но для этого требуются дополнительные технологические процессы, — отметил специалист.

Фото: Ирек Мухаматдинов

Однако в целом в условиях ограничения российской нефтедобычи в результате действия соглашения ОПЕК+ значительное увеличение извлечения высоковязкого сырья нельзя назвать сверхактуальной задачей , подчеркнул специалист. Отечественная нефтяная отрасль располагает и другими возможностями поддержания и даже значительного увеличения добычи . Вместе с тем создание новых технологий извлечения данного сырья позволяет повысить привлекательность и этого потенциального источника .

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.