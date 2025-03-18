Постраничный контроль: РАН возьмет на себя подписки на научные журналы

Российская академия наук (РАН) планирует взять на себя обеспечение централизованной подписки на научные журналы — соответствующие поправки одобрил в понедельник, 17 марта, кабмин. Для этого в структуру академии должен быть включен ряд научных издательств. Эта мера позволит популяризировать отечественные издания, получать прибыль от индексации, распространяя их, а также отфильтровать и уменьшить влияние публикаций, не несущих научной ценности — например, статей инфоцыган, которые спекулируют ими в соцсетях. О том, как изменения повлияют на продвижение российских научных журналов , — в материале «Известий».

Кто будет развивать научные журналы

Организации, обеспечивающие подписки на научные издания и базы данных, могут войти в структуру РАН. Такие поправки в понедельник, 17 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

Здание РАН в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Законопроект направлен на развитие редакционно-издательской деятельности и популяризацию результатов исследований российских ученых, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Устанавливается возможность включения в структуру Российской академии наук организаций, к основным видам деятельности которых относится обеспечение централизованной подписки на научные издания и базы данных, — сказал он. — А также редакционно-издательская и полиграфическая деятельность. Организации будут включаться в перечень на основании решения главы государства, сам список должно утверждать правительство.

На академию возложат полномочия учредителя и собственника имущества, которое находится в оперативном управлении таких организаций. Первыми туда войдут «Российский центр научной информации» (РЦНИ) и «Издательство «Наука».

Решение передать «Науку» в структуру РАН принял президент России , напомнил «Известиям» научный руководитель этого издательства Николай Федосеенков.

— В итоге всё это должно вернуться к тому, что было раньше: 280 лет издательство было частью РАН. И, видимо, цель как раз в год 300-летия академии восстановить этот порядок , — отметил он. — Сейчас идут соответствующие процедуры. Они включают внесения изменений в законы, связанные с РАН, в состав учредителей, и другие шаги. Это займет время. Вероятно, весь следующий год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сейчас, по его словам, издательство взаимодействует с РАН по большому количеству направлений. Так, «Наука» — единственный подрядчик по изданию научных журналов и книг академии.

— То есть ежедневная совместная работа с академией ведется, однако формальная сторона нуждается в большой правовой проработке, — подчеркнул он.

В пресс-службе РАН указали, что поправки позволят активнее интегрировать РЦНИ и «Науку» в работу академии, более эффективно выстроить с ними взаимодействие.

Научные базы данных

Всего в России более 32 тыс. наименований научных журналов, такую статистику в ноябре 2024 года на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» привел вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ, академик Степан Калмыков. Из них 172 журнала относятся к РАН. В 144 из них академия является учредителем, а в 28 остальных — соучредителем вместе с другими научными организациями.

Но им необходимо вернуть индексацию в международных базах данных, добавил Николай Федосеенков. Для этого, согласно законопроекту, РАН начнет контролировать объем подписок на научные журналы.

— Мы работаем над улучшением качества журналов и созданием их версий на английском и других иностранных языках , — сказал он. — Это важно, чтобы привлечь к публикациям российских ученых внимание коллег по всему миру. Раньше их не индексировали, поэтому они выпали из этих систем. Вместе с тем нужно переводить журналы на английский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, нужно системно работать с международными базами данных: регулярно предоставлять информацию о журналах, например, что они продолжают выходить, есть сайт, публикуются новые материалы, указан состав редколлегии и так далее.

— Это формальная процедура, но она важна для индексации журналов, в том числе в зарубежных базах. Выпускать англоязычный журнал, который никто не видит, — бессмысленно, — пояснил эксперт. — Нужно, чтобы его видели все, потому что российская наука — часть мировой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2022 году международные базы данных Web of Science (WoS) и Scopus перестали индексировать отечественные научные журналы. В ответ на это правительство в марте того же года ввело мораторий на учет публикационной активности российских ученых в журналах из этих двух баз. В то же время межведомственная группа Минобрнауки, в которую в том числе вошли представители РАН, опубликовала собственный перечень научных журналов — «Белый список». В список вошли как зарубежные научные издания, индексируемые WoS и Scopus, так и российские журналы из Russian Science Citation Index.

Спустя два года, в ноябре 2024-го, постановление правительства установило, что «Белый список» заменил некоторые функции WoS и Scopus. При выдаче президентских грантов на период учебы учитываются публикации не в журналах из международных баз, а из российского списка.

Для чего нужны изменения

Еще одна важная задача — сделать научные журналы самоокупаемыми, добавил Николай Федосеенков. Сейчас многие из них зависят от государственных дотаций, но необходимо, чтобы они зарабатывали сами и могли развиваться на эти деньги.

— Для этого нужен большой пакет журналов, который будет интересен на мировом рынке, — сказал он. — Один журнал или даже сотня — это мало. Когда у тебя 300 или 500 журналов, с тобой уже разговаривают на другом уровне, и такой пакет стоит дороже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ученый из крупного института РАН на условиях анонимности отметил, что в российских журналах публиковаться легче, поскольку это неплохая площадка для аспирантов.

— С другой стороны, хочется, чтобы их уровень рос — для этого туда нужно посылать качественные публикации, — сказал собеседник редакции. — Но наша система устроена так, что лучше посылать их за рубеж. Так как от публикации в высокорейтинговых зарубежных выше польза — наша система поощрений сама так устроена, Российский научный фонд обращает на это внимание.

Однако важно понять реальную цель передачи журналов в РАН, добавил кандидат медицинских наук, член комиссии по активной продолжительной жизни Госсовета Кирилл Маслиев.

— Если это продвижение российских журналов для популяризации российского научного сообщества и повышения конкурентоспособности российских научных медиа, то под это должна существовать соответствующая качественная база из рецензентов, — сказал эксперт. — А как известно, ученые выступают рецензентами исключительно на энтузиазме, это неоплачиваемая работа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поэтому в научные журналы могут попасть публикации, не несущие ценности, либо даже иногда антинаучные. Особенно эта тема болезненна в связи с популяризацией идей так называемых инфоцыган, которые под свои теории публикуют соответствующие статьи и ссылаются на них в социальных сетях.

По его словам, превращение РАН в орган медиа в научном пространстве способно как возвысить отдельные издания, так и уменьшить влияние других.

Как создают региональные центры

Законопроект также исключает положения, касающиеся создания региональных научных центров РАН, отметил Владимир Груздев.

— Такое исключение обусловлено тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров РАН не выработана, — пояснил эксперт. — Все функции, ранее предлагаемые для создаваемых региональных центров, уже реализуются самой академией, ее отделениями или подведомственными Минобрнауки организациями. Следовательно, создание региональных научных центров РАН нецелесообразно, — добавил председатель правления АЮР.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Дудо

Предложенные изменения призваны актуализировать нормативные документы в соответствии с практикой их применения , сообщили «Известиям» в пресс-службе Российской академии наук.

— Академия наук принимает всё большее участие в формировании научного ландшафта, и особую роль здесь играют Уральское, Сибирское, Дальневосточное и Санкт-Петербургское отделения РАН, — подчеркнули там. — Их деятельность направлена не только на решение больших научных задач, но и на содействие субъектам РФ в экономическом, социальном развитии, в решении вопросов в области природных ресурсов, экологии, климата.

РАН и ее региональные отделения регулярно проводят встречи с местными органами государственной власти, находятся в постоянном диалоге с научными организациями регионов. Они подведомственны Минобрнауки и осуществляют свою деятельность под научно-методическим руководством академии, отметили в пресс-службе.