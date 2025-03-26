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Сюжет:

Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности

Полянский: Киев стремится подорвать любые мирные договоренности
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Фото: TASS/Zuma
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Киев ударами по энергетической инфраструктуре РФ стремится сорвать любые договоренности о мире, наглядно показывая недоговороспособность. Об этом 26 марта заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и США. Совершенно очевидно, что подобными действиями он стремится сорвать любые мирные договоренности, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность», — обратил он внимание на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке.

Полянский добавил, что благодаря усилиям Москвы и Вашингтона появился реальный шанс на то, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и десятки, если не сотни тысяч, жизней граждан Украины были бы спасены.

«Остается, разумеется, и военный сценарий. И к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию», — добавил первый зампостпреда.

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РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта, с возможностью продления и выхода из этой инициативы в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, который был нанесен 21 марта. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне в настоящее время не получается.

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