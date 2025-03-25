В Кремле заявили о продолжении работы России и США по достижению мира

Россия выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с США, прошедших 24 марта в Эр-Рияде. Текст опубликован на сайте Кремля 25 марта.

«Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Отмечается, что Москва и Вашингтон условились поработать над реализацией черноморской инициативы, предполагающей обеспечение безопасности в Черном море судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Кроме того, сообщается, что США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам и восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Подчеркивается, что эти пункты вступают в силу после «снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов».

Другими условиями выполнения этой договоренности названы: снятие ограничений на операции торгового финансирования с компаний — производителей и экспортеров удобрений и продовольствия, а также снятие рестрикций на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений. РФ также назвала среди условий снятие ограничений на обслуживание в портах судов, задействованных в той же торговле, санкций с судов под флагом России и снятие ограничений «на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений».

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.