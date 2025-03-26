СМИ узнали о планах Трампа по отправке бездомных людей на принудительное лечение
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки бездомных людей на принудительное лечение психики и наркозависимости вместо обеспечения таких граждан социальным жильем. Об этом 26 марта сообщил телеканал CBS.
По данным телеканала, серьезно психически больных людей планируется помещать в психиатрические учреждения с целью дальнейшей реинтеграции их в общество.
«Президент Трамп обещает новый подход к избавлению улиц от бездомных, принудительно переселяя тех, кто живет на улице, в большие лагеря, а также требуя лечения психики и наркозависимости», — указано в материале.
При этом в США хотят ввести масштабные сокращения финансирования и пересмотр расходов налогоплательщиков. Также Трамп призвал открыть новые лечебные учреждения в стране, «куда можно было бы переселить бездомных и выявить их проблемы».
Основными причинами роста числа людей без определенного места жительства стали высокая стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах, а также недостаток доступных квартир и увеличение числа мигрантов, прибывающих в страну, дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 6 марта, Трамп дал распоряжение мэру Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все лагеря бездомных в городе. В частности, убрать те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома. Американский лидер уточнял, что город должен стать «чистым и безопасным».