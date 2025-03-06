Трамп потребовал убрать все лагеря бездомных в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение мэру Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все лагеря бездомных в городе. Об этом 5 марта он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Мы уведомили мэра Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности, те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома», — написал американский лидер.
Он также добавил, что город должен стать «чистым и безопасным».
5 марта Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранным организациям. Отмечается, что на выплаты финансирования почти в $2 млрд администрации был дан срок до 26 февраля. Тогда же сообщалось, что на зачисление выплат могут потребоваться недели.