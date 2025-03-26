Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение Суджи

Президент РФ Владимир Путин 26 марта выразил благодарность российским бойцам за освобождение Суджи в Курской области. Об этом он заявил, выступая на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.

«Что касается желания вернуться домой в Суджу, то это прежде всего [нужно адресовать] слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — рекомендовал он.

Глава государства также поблагодарил активистов «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения в Курской области. По его словам, силами активистов, людей, защищающих интересы россиян, с каждым годом всё больше.

«Нашим сильным, крепким, любящим свои семьи, свою страну мужчинам мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и защиту России, интересов наших людей в целом и в так называемых новых, и в исторических наших регионах, и где бы то ни было», — добавил он.

13 марта Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. За сутки украинская армия потеряла в курском приграничье более 340 боевиков, три бронетранспортера (БТР), две боевые машины пехоты (БМП).

24 марта над Суждей впервые после ее освобождения раздался колокольный звон. Боец теробороны с позывным Деснай позвонил в каждый из колоколов.