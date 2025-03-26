Эксперт назвал пиаром ЕС заявления о помощи Киеву со стороны НАТО

Заявления о взятии НАТО под контроль поставок Украине вместо США являются пиаром Евросоюза (ЕС) и попыткой повлиять на американского лидера Дональда Трампа. Об этом 26 марта заявил «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне газета The Times опубликовала интервью украинского президента Владимира Зеленского, в котором он заявил, что у Украины нет денег на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому стране необходима помощь со стороны Европы, а в идеале еще и от США. При этом украинский лидер подчеркнул, что склонен больше полагаться на ЕС.

«Всё-таки основным игроком НАТО до сих пор являются Соединенные Штаты. Если они не дадут техники и вооружения (Украине. — Ред.), где НАТО это всё будет брать? Дело в том, что Евросоюз — это производственное от НАТО. Они показали, что у них нет ни техники, ни вооружения, и тем более денег», — сказал он.

По его словам, Североатлантический альянс пытается надавить на Трампа через этот шаг. НАТО может надеяться, что американского лидера можно заставить прислушаться к ЕС из-за решения альянса взять на себя контроль за поставками.

В Брюсселе 20 марта прошел саммит ЕС, на котором обсуждалось наращивание военного потенциала союза, а также выделение Киеву военной помощи. Однако в результате государства не смогли прийти к соглашению выделить Киеву даже €5 млрд в качестве военной помощи. Тогда газета Politico сообщала, что Италия, Испания, Португалия и Франция отказались принять план главы дипломатии ЕС Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в размере €40 млрд. Отмечалось, что, прежде чем представить его, Каллас не провела необходимых консультаций.

24 марта немецкая газета Die Welt сообщила, что ЕС испытывает нехватку как сил, так и желания для помощи Украине. По информации СМИ, лидеры Евросоюза заблуждались, полагая, что он может поставлять столько же, сколько и США. Die Welt также акцентировала внимание на том, что Украина находится в уязвимом положении, и Вашингтон не будет учитывать обеспокоенность Киева в предстоящих переговорах.