Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание подрастающего поколения

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия» 26 марта поблагодарил ветеранов спецоперации по защите Донбасса за вклад, который они вносят в воспитание подрастающего поколения.

Президент отметил, что расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине — это очень важно.

Он также уточнил, что среди наставников «Движения первых» появляется все больше ветеранов специальной военной операции.

Путин рассказал о важности того, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов и профессий, вместе встали на защиту Родины и стоят рядом в деле самом важном для будущего России — в деле воспитания детей и подростков.

В этот же день Путин предложил создать при администрации главы государства рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он уточнил, что это объединение будет координировать и объединять усилия представителей всех сфер образования, культуры, спорта, родительских сообществ, общественных организаций и органов власти. Путин добавил, что это движение должно присутствовать в каждом месте, где есть дети и подростки.