Названы регионы РФ с лучшими подержанными автомобилями

Больше всего автомобилей на вторичном рынке, привлекательных с точки зрения выкупа, находится в Москве, Томской области и Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» 27 марта рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес», которые проанализировали рынок б/у машин с августа 2024 года по январь 2025-го.

Среди субъектов РФ по количеству интересных для выкупа автомобилей на вторичном рынке лидируют Москва (18,7% от всех объявлений), Томская область (18,4%) и Санкт-Петербург (16%). Сложнее всего дилерам найти выгодные предложения в Ростовской и Свердловской областях (13% от общего числа автомобилей на рынке), Нижегородской области (12%) и Красноярском крае (11%).

К учету принимались автомобили с пробегом не более 150 тыс. км, возрастом до семи лет, имеющие до трех владельцев в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 тыс. рублей. В среднем по стране таких автомобилей на рынке порядка 16%. В целом доля машин, соответствующих таким требованиям, снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с первым полугодием 2024-го.

«Многие потребители предпочитают отложить продажу своего автомобиля, а если и решаются, чаще всего такие авто покупает кто-то из окружения, либо они молниеносно продаются с объявления. Если речь идет о качественном автомобиле одного из ушедших брендов, нередко за такое авто просят на 30–70% выше рыночной цены, соответствующей марке, модели и году продажи», — отметил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

21 марта сообщалось, что в феврале 2025 года в России было приобретено 397,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже уровня февраля прошлого года. Среди марок лидерство на вторичном рынке принадлежит Lada, в последний зимний месяц было куплено 106 тыс. таких машин отечественной марки.

Второе место сохраняет Toyota (39,1 тыс. единиц). Далее следуют Kia и Hyundai (21,1 тыс. и 20,7 тыс. единиц соответственно), а также Nissan (17,4 тыс. единиц). Десятку замкнули Volkswagen, Chevrolet, Renault и Ford.