В России исключили возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

В России не рассматривается вариант совместного с США управления Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 26 марта заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



«Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», — сказал он.

Ранее, 25 марта, в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможной передачу ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой бы то ни было другой стране. В ведомстве уточнили, что возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать.



В этот же день постпред России в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что РФ не допустит передачи Украине ЗАЭС или установления над нею совместного с Киевом, США или международными организациями контроля.