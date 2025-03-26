Ульянов указал на невозможность передачи Запорожской АЭС другой стране
РФ не допустит передачу Украине Запорожской АЭС (ЗАЭС) или установления над ней совместного с Киевом, США или международными организациями контроля. Об этом 25 марта заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о возможной передаче Запорожской АЭС.
«Суть заявления очень короткая: ни в коем случае», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
В этот день в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможной передачу Запорожской АЭС либо контроля над ней Украине или какой бы то ни было другой стране. Как подчеркнули в ведомстве, возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать.