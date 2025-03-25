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В МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине

МИД РФ: передача ЗАЭС или контроля над ней какой-либо другой стране невозможна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия считает невозможной передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) либо контроля над ней Украине или какой бы то ни было другой стране. Об этом 25 марта сообщили в МИД РФ.

«Недопустима совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством, таких прецедентов в мировой практике нет», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать.

В министерстве также добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС.

«Выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов», — указали в ведомстве.

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Ранее, 21 марта, президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. Таким образом он предложил помощь Соединенных Штатов в эксплуатации этих станций.

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