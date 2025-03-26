Реклама
Прямой эфир
Авто
Lada Granta получила топовую версию с климат-контролем
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Кубы в Москву на 9 Мая
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Мир
Сийярто выразил надежду на долгосрочное прекращение огня между РФ и Украиной
Спорт
Россия и Иран проведут товарищеский матч по футболу в октябре
Мир
В 2025 году Норвегия предоставит помощь Украине на $8 млрд
Политика
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Мир
Мишустин заявил о провале антироссийских санкций в сфере энергетики
Мир
На Украине признали вторжение дронов ВСУ в Румынию из-за действий РЭБ
Мир
Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Общество
Мишустин указал на приоритетное право участников СВО на медпомощь и образование
Мир
Оппозиция в Болгарии внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству
Общество
В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Мир
Сербия пригласила ФСБ расследовать обвинения в применении «звуковой пушки»

ГАЗ перевел автомобили «Газель» на усиленную коробку передач

0
EN
Фото: СТТ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бензиновые и газобензиновые цельнометаллические автомобили «Газель» получили коробку передач с увеличенным ресурсом. С марта такой агрегат начали устанавливать на фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии» («СТТ»), которое поступило «Известиям» 26 марта.

Горьковский автозавод располагает двумя типами пятиступенчатых коробок передач собственного производства для семейств «Газель» и «Соболь». Первая из них рассчитана на двигатели с крутящим моментом до 250 Нм (до настоящего времени ее устанавливали на автомобили поколения «Бизнес», а также на «Газели Next»), а вторая, которая отличается более высокой долговечностью, — до 330 Нм. Она главным образом использовалась на дизельных модификациях «Газели Next».

Теперь автозаводу удалось расширить производственные мощности по коробкам, выдерживающим тягу до 330 Нм, за счет модернизации станочного парка. Началось их поэтапное внедрение на всю линейку бензиновых и газобензиновых автомобилей, на которых до сих пор использовалась коробка 250 Нм. Внедрение усиленной коробки позволило значительно увеличить ресурс трансмиссии этих автомобилей и повысить уровень унификации внутри семейства, отметили в компании.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

20 марта в Нижнем Новгороде стартовало производство нового бескапотного грузового автомобиля «Валдай 18». Он предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, коммунальных служб, решения различных хозяйственных и деловых задач в городской среде.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025