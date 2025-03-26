ГАЗ перевел автомобили «Газель» на усиленную коробку передач
Бензиновые и газобензиновые цельнометаллические автомобили «Газель» получили коробку передач с увеличенным ресурсом. С марта такой агрегат начали устанавливать на фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии» («СТТ»), которое поступило «Известиям» 26 марта.
Горьковский автозавод располагает двумя типами пятиступенчатых коробок передач собственного производства для семейств «Газель» и «Соболь». Первая из них рассчитана на двигатели с крутящим моментом до 250 Нм (до настоящего времени ее устанавливали на автомобили поколения «Бизнес», а также на «Газели Next»), а вторая, которая отличается более высокой долговечностью, — до 330 Нм. Она главным образом использовалась на дизельных модификациях «Газели Next».
Теперь автозаводу удалось расширить производственные мощности по коробкам, выдерживающим тягу до 330 Нм, за счет модернизации станочного парка. Началось их поэтапное внедрение на всю линейку бензиновых и газобензиновых автомобилей, на которых до сих пор использовалась коробка 250 Нм. Внедрение усиленной коробки позволило значительно увеличить ресурс трансмиссии этих автомобилей и повысить уровень унификации внутри семейства, отметили в компании.
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