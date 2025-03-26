Мишустин отчитался перед депутатами о работе правительства за год. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе. Он представил доклад о работе кабмина и ответил на вопросы депутатов. Глава правительства рассказал о росте экономики, превышающем среднемировой, и новых мерах социальной поддержки. О чем рассказал премьер с трибуны Госдумы — в материале «Известий».

Экономика

• В начале своего выступления Мишустин отметил, что в прошлом году правительство продолжало работать в условиях нарастающего внешнего давления. Предпринятые кабмином меры были призваны помочь гражданам, бизнесу и регионам, обеспечив тем самым динамичное развитие страны.

• В итоге удалось добиться того, что второй год подряд экономика развивалась темпами, превышающим среднемировые. Это позволило войти в первую четверку стран по паритету покупательной способности. В 2024 году рост ВВП составил 4,1%, за два года рост превысил европейский показатель более, чем в шесть раз. ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое за четыре года.

• Рост экономики был обеспечен ростом инвестиционного и потребительского спроса. Вложения в основной капитал в реальном выражении увеличились почти на 7,5%, рост реальных доходов населения составил почти 8,5%. Уровень безработицы при этом снизился до исторического минимума.

• Мишустин заявил, что бюджетная политика, которой следует правительство, была ориентирована на структурную трансформацию экономики и продолжающуюся перестройку хозяйственных связей. В 2024 году удалось увеличить доходы бюджета на четверть, что помогло выполнить все социальные обязательства и приступить к реализации новых национальных проектов.

• Правительство продолжает работать над макроэкономической стабильностью. Перед ним стоят задачи по снижению инфляции, обеспечению устойчивости к внешним шокам, развитию рынка труда и преодолению дефицита кадров. Мишустин заверил, что это позволит вернуть инфляцию к умеренным значениям. Правительство создает условия для наращивания производства и удовлетворения спроса, а также принимает оперативные меры по регулированию экспорта и импорта проблемных товаров.

• Рост промышленного производства в 2024 году составил 4,6%. В обрабатывающем секторе выпуск увеличился на 8,5%, в высокотехнологичном машиностроении — на 20%, в металлургическом комплексе — на 8%, в производстве лекарств и медицинских препаратов — на 18%. По итогам III квартала почти 29,5 млн человек в России были трудоустроены в малом и среднем бизнесе, который за шесть лет получил поддержку в объеме 7,6 трлн рублей.

• На поддержку российских регионов в 2024 году было направлено 3,5 трлн рублей. Эти средства потрачены на открытие медучреждений и обновление инженерных коммуникаций. Еще 175 млрд рублей было выделено на возведение жилья, детских садов, школ и улучшение дорог. Регионам списана задолженность в размере 1 трлн рублей. Правительство также отдельно уделяет внимание субъектам с низким социально-экономическим развитием, реализуя для них индивидуальные программы в объеме 60 млрд рублей.

Социальная сфера

• Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжает работать над благополучием многодетных семей. Одной из реализованных мер поддержки стала субсидия в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка. В 2024 году этой опцией воспользовались 160 тыс. семей, она продолжит действовать до 2030 года.

• Максимальная выплата родителям по беременности и родам приближается к 800 тыс. рублей. Правительство сохраняет пособие по уходу за ребенком даже при досрочном возвращении родителей к трудовой деятельности до того, как ребенку исполнится 1,5 года.

• В 2024 году прошла очередная волна индексаций федеральных выплат. Страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%, а затем — до уровня фактической инфляции в 9,5%. Аналогично выросли военные пенсии и еще около 40 видов выплат. Социальные пенсии увеличатся на 14,75%, также возобновляется индексация страховых пенсий для 7,5 млн работающих пенсионеров.

• Мишустин указал, что правительство работает над проактивной поддержкой населения. Это значит, что от граждан потребуется минимальное участие для получения помощи от государства. Некоторые выплаты, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, будут поступать в беззаявительном порядке. Правительство и отдельные ведомства продолжают работать над созданием соответствующих механизмов.

Медицина

• Мишустин подвел итоги национального проекта «Здравоохранение», действовавшего с 2019 по 2024 год. За это время было построено или отремонтировано свыше 10 тыс. медицинских учреждений, закуплено более 230 тыс. единиц оборудования, из которых 60% было отечественным. Была открыта 21 детская больница, оснащены все действующие 2,5 тыс. детских поликлиник и около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации.

• Премьер-министр рассказал о системе сбережения материнства и детства, которая позволила добиться самого низкого показателя младенческой смертности за всю историю России. По его словам, практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий — это помогает в нужный момент оказать жизненно важную помощь.

• Для детей действует программа бесплатной выдачи систем непрерывного мониторинга глюкозы. В 2024 году ее получили 58 тыс. несовершеннолетних. С 2025-го она будет расширена на беременных женщин.

• Кроме помощи пациентам, правительство оказывает поддержку медикам. С марта 2024 года вдобавок к специальным надбавкам, которые назначены более чем 1 млн человек, действуют повышенные выплаты работникам в сельской местности, районных центрах и малых городах. Мишустин отметил, что они позволяют сохранить медицинские кадры в небольшим населенных пунктах.

Образование

• Глава правительства также рассказал о работе нацпроекта «Образование», завершенного в 2024-м. В рамках него было создано 1,7 тыс. детских садов, построено 1,6 тыс. и модернизировано 4,9 тыс. школ. До 7,2 млн человек увеличилось число учеников начальных школ, обеспеченных горячим питанием.

• Правительство усилило подготовку квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Для этого в 2024 году была обновлена материально-техническая база почти 2 тыс. мастерских в 320 организациях, а за пять лет модернизировано около 7,5 тыс. мастерских. Для учеников старших классов открыто свыше 700 учебно-производственных комплексов, где можно приобрести навыки по рабочим специальностям.

• На следующий учебный год расширены квоты для целевого обучения за счет бюджета для 80 направлений. По некоторым медицинским специальностям число мест увеличилось почти в два раза. Правительство также реализует программу строительства 40 студенческих кампусов, некоторые из них уже введены в эксплуатацию.

Жилье и строительство

• Национальный проект «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 год позволил 23,6 млн семей улучшить жилищные условия. Всего за это время было построено 578 млн кв. м жилья. 808 тыс. человек были переселены из аварийного фонда в новые дома.

• Из всех жилищных займов около трети пришлось на программы с государственной поддержкой. Правительство продолжает реализовывать шесть льготных программ ипотеки и расширяет семейную ипотеку на покупку вторичного жилья в городах, где нет новостроек.

• За шесть лет были построены или реконструированы сотни объектов жилищно-коммунального хозяйства: системы обеспечения питьевой водой, очистные сооружения и инженерные сети. Это повысило качество услуг для более 21 млн жителей. Для регионов созданы инструменты формирования комфортной городской среды, для этого запущены инфраструктурные кредиты под 3% за счет федерального бюджета.

• В дорожной сфере за 2024 год было построено или отремонтировано 25 тыс. км дорог по всей стране. Более половины региональных трасс и 85% дорог в крупных городах признаны отвечающими современным требованиям. В 2024 году началась реализация проекта железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.