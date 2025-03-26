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Nissan анонсировал новый Leaf и множество других моделей

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EN
Фото: Nissan
dzen
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Компания Nissan, которая находится в сложном положении в связи с падением продаж и финансовыми трудностями, анонсировала ряд новых моделей, которые должны дебютировать до 2027 года, включая новые поколения Leaf, Juke и Micra. Подробности пресс-служба бренда опубликовала на сайте компании 26 марта.

Электрический Nissan Leaf третьего поколения будет представлен в 2025 году. Он станет кроссовером и разделит модульную платформу CMF-EV с моделью Ariya. Автомобилю обещаны 19-дюймовые диски, панорамная крыша и значительное увеличения запаса хода по сравнению с моделью прошлого поколения.

В этом же году компания намерена презентовать модель, с которой возродит имя Micra, — ситикар также получит полностью электрическую силовую установку, будет унифицирован с Renault R5 и сможет проезжать до 400 км на одной зарядке. Он разработан европейским дизайн-центром Nissan в Лондоне и будет предлагаться исключительно для европейских клиентов.

На электротягу переведут и Nissan Juke третьего поколения. На европейском рынке в конце 2025-го представят обновленный Qashqai — он станет первой моделью марки с модернизированной гибридной системой e-Power.

В США и Канаде Nissan собирается представить более 10 новых и обновленных моделей, включая следующее поколение компактного седана Sentra и обновленные внедорожник Pathfinder с Infiniti QX60, а в 2026-м начнет выпуск нового кроссовера Rogue будущей генерации. В Японии до 2027-го помимо Leaf появится новый кей-кар и большой гибридный минивэн. Запланированы новинки и для других ключевых рынков, включая Ближний Восток и Индию.

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11 марта стало известно, что глава компании Nissan Макото Учида уйдет в отставку 1 апреля и уступит пост Айвену Эспинозе, который сейчас занимает должность директора по планированию. По данным агентства Reuters, Учида был вынужден уйти в отставку, поскольку оказался под давлением после ухудшения показателей прибыли Nissan и провала переговоров о слиянии с Honda.

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