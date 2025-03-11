Глава Nissan Макото Учида уйдет в отставку
Глава компании Nissan Макото Учида уйдет в отставку 1 апреля и уступит пост Айвену Эспинозе, который сейчас занимает должность директора по планированию. О изменениях в высшем руководстве 11 марта сообщили в пресс-службе производителя.
Кроме того, свои должности покинут технический и исполнительный директор Кунио Накагуро и ответственный за производство и цепочки поставок Хидеюки Сакамото, на их места уже назначены другие специалисты из числа топ-менеджеров Nissan.
По данным агентства Reuters, Учида был вынужден уйти в отставку, поскольку оказался под давлением после ухудшения показателей прибыли Nissan и провала переговоров о слиянии с Honda. Позволит ли назначение Эспинозы возобновить эти переговоры или откроет возможность инвестиций от другого партнера, пока неясно.
Мексиканец Айвен Эспиноза работает в Nissan в 2003 года. Он курировал планирование и развитие модельного ряда, а также занимался глобальной стратегией. Эспиноза занимает текущую должность с апреля 2024 года, получив ее в рамках реорганизации, направленной на ускорение перехода компании на электромобили.
Ранее, 18 февраля, сообщалось, что Honda согласится на переговоры с Nissan о слиянии в один автоконцерн, если гендиректор последнего, Макото Учида, уйдет в отставку.
13 февраля было объявлено, что Honda и Nissan отказались от слияния в один автоконцерн, стоимость которого составила бы $60 млрд. В ходе переговоров компании столкнулись с большим количеством разногласий. В частности, в руководстве Nissan не оценили идею стать дочерней компанией Honda.