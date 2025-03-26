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Патрушев указал на возросшее стратегическое значение Арктики для РФ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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На фоне нынешней военно-политической ситуации стратегическое значение Арктики для России возрастает. Об этом 26 марта заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«С учетом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение — как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для ее внутреннего развития», — считает он.

По словам Патрушева, ускорение экономического, инфраструктурного развития Арктической зоны и сохранение суверенитета России над территорией региона являются приоритетными задачами для национальных интересов, а также безопасности в Арктике.

Среди целей Патрушев выделил освоение ресурсов и пространств, развитие Северного морского пути как национальной транспортной магистрали, строительство ледокольного флота, а также организацию научных исследований и экологической безопасности Арктического региона.

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Ранее, 24 марта, президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что освоение Арктики должно носить комплексный характер, так как данный регион для России имеет стратегическое значение. Ковальчук отметил, что нужно помнить о том, что регион обладает огромными запасами самых различных ресурсов, начиная от биоресурсов и заканчивая биоводородами. Кроме того, в нем очень хрупкая экология, поэтому освоение пространства должно проводиться «исключительно деликатно и правильно».

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