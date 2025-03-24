Ковальчук заявил о необходимости комплексного развития Арктики

Освоение Арктики должно носить комплексный характер, так как данный регион для России имеет стратегическое значение, об этом 24 марта заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы должны помнить и понимать, что мы самая крупная арктическая держава. Если говорить о территории в секторе Арктики, то на сегодняшний день он самый большой. У американцев есть только Аляска, посмотрим, что будет с Канадой и с Гренландией, но тем не менее мы — самый крупный [сектор]. И, что очень важно, самый населенный регион Арктики — у нас живет более 2 млн человек в этой зоне», — заявил он.

Ковальчук отметил, что нужно помнить о том, что регион обладает огромными запасами самых различных ресурсов, начиная от биоресурсов и заканчивая биоводородами. Кроме того, в нем очень хрупкая экология, поэтому освоение пространства должно проводиться «исключительно деликатно и правильно».

«То, о чем сказал [председатель Морской коллегии] Николай Платонович [Патрушев], — на глубокой научной основе, природоподобные технологии, стратегии, которые были утверждены президентом [РФ Владимиром Путиным]. То есть особый подход — научно-контролируемый. Отсюда совершенно очевидно, что освоение Арктики должно носить комплексный характер. Мы не можем решать отдельно энергетику, отдельно заниматься экологией или ресурсами», — подчеркнул президент НИЦ.

Таким образом, это поможет обеспечить одновременное развития Арктики по всем направлениям, добавил Ковальчук.

В январе Ковальчук заявлял, что Арктика является полигоном будущего, где Россия обладает глобальным преимуществом. Он отметил, что страна должна быть сверхсильной в регионе для защиты своих национальных интересов. Для России Арктика является глобальным преимуществом, для чего сделал массу шагов президент РФ Владимир Путин, указал специалист.