Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы средств нерезидентов
Армия
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»
Общество
Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек
Мир
Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили диалог РФ и США по Украине
Происшествия
Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае
Общество
СК зафиксировал доказательства атаки ВСУ по жилому массиву в Курской области
Общество
Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ
Мир
Встреча делегаций России и США началась в Эр-Рияде
Общество
Правительство утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Общество
Кондратьев доложил Путину о социально-экономическом развитии Краснодарского края
Армия
Средства ПВО за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
Мир
В посольстве Израиля заявили об участии страны в праздновании 9 Мая в Москве
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытой паводком дороги
Политика
В МИДе обвинили Киев в попытке создать негативный фон вокруг переговоров РФ и США
Общество
ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника контрольно-надзорного органа РФ

Ковальчук заявил о необходимости комплексного развития Арктики

0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Освоение Арктики должно носить комплексный характер, так как данный регион для России имеет стратегическое значение, об этом 24 марта заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы должны помнить и понимать, что мы самая крупная арктическая держава. Если говорить о территории в секторе Арктики, то на сегодняшний день он самый большой. У американцев есть только Аляска, посмотрим, что будет с Канадой и с Гренландией, но тем не менее мы — самый крупный [сектор]. И, что очень важно, самый населенный регион Арктики — у нас живет более 2 млн человек в этой зоне», — заявил он.

Ковальчук отметил, что нужно помнить о том, что регион обладает огромными запасами самых различных ресурсов, начиная от биоресурсов и заканчивая биоводородами. Кроме того, в нем очень хрупкая экология, поэтому освоение пространства должно проводиться «исключительно деликатно и правильно».

«То, о чем сказал [председатель Морской коллегии] Николай Платонович [Патрушев], — на глубокой научной основе, природоподобные технологии, стратегии, которые были утверждены президентом [РФ Владимиром Путиным]. То есть особый подход — научно-контролируемый. Отсюда совершенно очевидно, что освоение Арктики должно носить комплексный характер. Мы не можем решать отдельно энергетику, отдельно заниматься экологией или ресурсами», — подчеркнул президент НИЦ.

Таким образом, это поможет обеспечить одновременное развития Арктики по всем направлениям, добавил Ковальчук.

Полярное влияние: изменится ли китайская стратегия в Арктике
Эксперты оценили значение вероятного сближения Москвы и Вашингтона на политику КНР в регионе

В январе Ковальчук заявлял, что Арктика является полигоном будущего, где Россия обладает глобальным преимуществом. Он отметил, что страна должна быть сверхсильной в регионе для защиты своих национальных интересов. Для России Арктика является глобальным преимуществом, для чего сделал массу шагов президент РФ Владимир Путин, указал специалист.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025