Полярное влияние: изменится ли китайская стратегия в Арктике

Расстановка сил в Арктике может измениться, считают журналисты South China Morning Post (SCMP). В частности, как пишет издание, Пекин может скорректировать свою позицию из-за возможного сближения Москвы и Вашингтона. Семь лет назад китайские власти представили план «Полярного шелкового пути», предусматривающий более широкий доступ к природным ресурсам Арктики, а также увеличение роли Китая в управлении этой территорией. Однако сейчас, как пишет SCMP, КНР может выбрать другую стратегию. Подробности — в материале «Известий».

Опасность сближения

Китай пересмотрит свою политику по присутствию в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году, из-за возможного соглашения России и США о сотрудничестве в этом регионе. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники и экспертов.

Китайские власти в 2018 году опубликовали план «Полярного шелкового пути», предусматривающий широкий доступ к природным ресурсам Арктики и значительную роль в управлении территорией. Там же КНР назвала себя приарктическим государством, несмотря на расстояние в 1,4 тыс. км, разделяющее эту страну с Полярным кругом. Издание отмечает, что китайские амбиции вызвали негативную реакцию со стороны арктических стран.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Теперь знакомый с ситуацией источник утверждает, что якобы интерес Китая к продолжению экспансии в Арктике снизился из-за геополитической напряженности. По его словам, китайцы перестали называть себя приарктическим государством, и сам интерес КНР к региону значительно снизился.

Эксперты, к которым обратились авторы статьи SCMP, опасаются, что, если Москва и Вашингтон договорятся по Арктике, встанет вопрос о том, с кем РФ предпочтет сотрудничать — с США или КНР, — либо же Россия попытается сохранить баланс.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и РФ рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества. Москва и Вашингтон обсудили вопросы логистики и разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвовавшего в переговорах с США в Саудовской Аравии, странам необходимо делать совместные проекты в том числе в Арктике и других областях.

Источники агентства полагают, что американские власти видят в сотрудничестве по Арктике возможность отдалить Россию от Китая.

Американская Арктическая стратегия

В конце июля прошлого года, еще при администрации Байдена, минобороны США приняло обновленную Арктическую стратегию, которая пришла на смену документу, разработанному в период первого срока Дональда Трампа в 2019 году.

Аляска Фото: TASS/Becky Bohrer

США называют себя арктическим государством, хотя их арктическая территория ограничивается Аляской. Тем не менее Вашингтон считает этот регион стратегически важным, поскольку там разворачивается соперничество за влияние.

В документе выделяются два арктических субрегиона: Североамериканский арктический — с США и Канадой, а также Европейский арктический, включающий в себя арктическую территорию Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции (союзников по НАТО), плюс российский Кольский полуостров.

В соответствии с документом, Североамериканская Арктика играет ключевую роль в обороне США, обеспечивая возможности для аэрокосмического и морского контроля. Ранее США не раз заявляли о планах укреплять сотрудничество с Канадой и союзниками по НАТО в Европейской Арктике для усиления оборонного потенциала.

США заявляли о стремлении сохранить Арктику в качестве стабильного региона. Однако достигать этой цели они планировали через развитие военных технологий. Пентагон собирался усилить разведку, взаимодействие с союзниками и проводить регулярные учения для сдерживания угроз. Особое внимание уделялось разработке военной техники, способной работать в условиях низких температур, а также развитию аэрокосмических технологий.

Отдельные главы документа посвящены политике РФ и КНР в Арктике, а также укреплению российско-китайского сотрудничества в этом регионе. Россия, обладающая мощным военным потенциалом в Арктике, включая Северный флот и стратегические ядерные силы, всегда рассматривалась как источник рисков для США и их союзников.

Фото: TASS/Visar Kryeziu

В документе выражено особое беспокойство по поводу восстановления советских военных объектов и создания новой военной инфраструктуры.

В свою очередь, Китай, не являясь арктическим государством, активно стремится усилить свое влияние в регионе, получая доступ к ресурсам и участвуя в управлении. КНР называет Арктику «общим достоянием человечества», что вызывает обеспокоенность у США. Китай рассматривается как «пошаговый вызов», то есть страна, которая постепенно усиливает свои позиции, но пока не представляет прямой военной угрозы.

Российско-китайское сотрудничество в Арктике, включая совместные военные учения, вызывало беспокойство Вашингтона. Министерства иностранных дел Китая и России отвергают обвинения, заявляя, что их политика соответствует международному праву и не направлена против третьих стран. Российский МИД неоднократно называл стратегию предыдущей американской администрации попыткой эскалации напряженности в регионе.

Старший научный сотрудник, руководитель отдела Канады Института США и Канады им. Г.А. Арбатова Наталья Вяхирева отметила, что Арктическая стратегия Пентагона вышла в публичное поле вскоре после заключения так называемого ледокольного соглашения между США, Канадой и Финляндией. Страны стремились с его помощью изменить баланс сил на Севере.

«Три государства объявили о создании трехстороннего консорциума — Ice-Breaker Collaboration Effort, чтобы бросить вызов РФ и КНР в строительстве и развертывании ледоколов нового поколения», — пояснила эксперт.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

По ее словам, в Национальной стратегии США для арктического региона 2022 года, рассчитанной на десятилетний период до 2032 года, основная заявленная цель — наращивание присутствия США в регионе.

«Речь идет о военном, дипломатическом, экономическом присутствии. Практические решения в формате «ледокольной сделки» и новой Арктической стратегии министерства обороны США демонстрируют закрепление вектора на усиление присутствия США в Арктическом регионе», — подытожила специалист.

На руку Китаю

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что пока никакой нормализации отношений между Россией и США еще не произошло.

— На самом деле Китай обращает большое внимание на Арктику по трем важнейшим причинам. Первое — это климат, то есть Арктика влияет на всю мировую климатическую повестку. Чтобы быть вовлеченным в эту повестку, надо вести исследования в Арктике, понимать, что там происходит, и как-то учитывать вопросы глобального управления, связанные с ней, — считает политолог.

Арктический порт федерального значения на трассе Северного морского пути Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

По словам Кашина, вторая причина — экономическая.

— Арктика — это кладовая ресурсов, которые станут доступны в случае таяния льдов.

Китай скупает ресурсы по всему миру. И третья важная составляющая — это перспективы Северного морского пути, — полагает специалист.

Он подчеркнул, что Китай двигается по всем трем направлениям, и до недавнего времени у него были довольно хорошие отношения и сотрудничество со всеми арктическими странами.

— У китайцев были крупные экономические проекты и в России, и в Канаде, и в Норвегии, в Исландии, Гренландии. В дальнейшем, по мере ухудшения китайско-американских отношений, на них начали сильно давить и отодвигать от разных стратегически важных арктических инициатив, — рассказал эксперт.

Китаист подчеркнул, что сотрудничество с Россией стало играть для КНР особую роль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Оно начало развиваться. У нас была в прошлом году создана подкомиссия по сотрудничеству в Северном морском пути. НАТО уже объявило Китай вызовом в сфере безопасности. А все арктические страны, кроме России, — это члены альянса, — подчеркнул специалист.

По мнению Кашина, если у России нормализуются отношения с США, то это никак не повлияет негативно на китайские проекты в Арктике.

— А скорее и вовсе окажет позитивный эффект. Потому что важным препятствием на пути китайских инвестиций в арктические проекты являются именно американские санкции. В связи с введением блокирующих санкций против ямальского проекта «Ямал СПГ» китайцы вынуждены были ограничивать свое участие в нем, — пояснил политолог.

Эксперт полагает, что, если у КНР появится возможность спокойно проводить финансовые операции, вкладываться в российские арктические проекты, не боясь американских санкций, привлекать к проектам американские нефтесервисные компании там, где у России и Китая нет своей экспертизы, «это будет очень большое подспорье для российско-китайского арктического сотрудничества».

Собеседник также указал, что издание South China Morning Post «связано с глобализованной частью китайского истеблишмента».

— Именно поэтому там во многих случаях позиция по отношению к сотрудничеству с Россией может быть более критическая. Но это тем не менее важное издание, и его надо отслеживать для понимания всей палитры мнений. Там есть люди, которые такую точку зрения высказывают. Она, скорее всего, слабо связана с реальностью, но она есть, — уверен эксперт.

Атомный ледокол «Якутия» Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Директор стран Африки и Азии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов в беседе с РБК высказал схожую позицию. «В публикации SCMP в основном ссылаются на американских экспертов, которые почему-то считают, что Китай каким-то образом отходит от арктической темы. Но если бы они удосужились почитать последние публикации в китайском медиапространстве — различных экономистов, которые считают необходимым ходить в Арктику, то эта тема, конечно, не исчезла», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Китай только за последние несколько лет построил четыре корабля, которые теоретически могут проходить через арктическое пространство. К тому же все планы по выходу китайских перевозок в Арктику занесены в пятилетний план развития. Китаист добавил, что атомные ледокольные суда есть только в России, и поэтому Китай собирается очень активно работать с РФ.

В августе прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Китая Ли Цзян подписали соглашение по взаимодействию в этой области. Для Китая это может стать разрешением очень многих проблем, в первую очередь речь идет о выходе на Северный морской путь. Другой морской путь лежит через Суэцкий канал, частично — через Панамский канал, с которым сейчас возникает целый ряд трудностей.