Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Общество
ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Общество
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов из России в зоне СВО
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

В Дагестане бродячие собаки растерзали на кладбище местную жительницу

0
EN
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Дагестане бродячие собаки насмерть растерзали местную жительницу, по факту произошедшего следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике 25 марта возбудило уголовное дело.

«По данным следствия, 25 марта на территории христианского кладбища в городе Буйнакске безнадзорные собаки напали на местную жительницу, причинив ей смертельные травмы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В городской администрации Буйнакска выразили соболезнования родным и близким погибшей. Там отметили, что следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Убить нельзя отловить: зоозащитники выступили против эвтаназии в приютах
Госдума рассмотрит законопроект об умерщвлении невостребованных животных на этой неделе

26 февраля сообщалось о нападении двух хаски на девятилетнего ребенка в Сочи. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Позже ребенка транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025