В Дагестане бродячие собаки растерзали на кладбище местную жительницу
В Дагестане бродячие собаки насмерть растерзали местную жительницу, по факту произошедшего следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике 25 марта возбудило уголовное дело.
«По данным следствия, 25 марта на территории христианского кладбища в городе Буйнакске безнадзорные собаки напали на местную жительницу, причинив ей смертельные травмы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).
В городской администрации Буйнакска выразили соболезнования родным и близким погибшей. Там отметили, что следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
26 февраля сообщалось о нападении двух хаски на девятилетнего ребенка в Сочи. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Позже ребенка транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).