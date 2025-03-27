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Логопед рассказала о негативных последствиях чрезмерного раннего развития ребенка

Логопед Абузарова: ребенку не нужны сложные игрушки, чтобы полноценно развиваться
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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В современном мире всё больше родителей стремятся развивать своих детей с самого раннего возраста. Существуют различные развивающие занятия, кружки, а некоторые методики обещают быстрый прогресс и интеллектуальный рост. Логопед-дефектолог, руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова рассказала «Известиям» 27 марта, почему чрезмерно раннее развитие может привести к негативным последствиям и что на самом деле нужно малышу для гармоничного взросления.

Каждый навык у ребенка появляется в свое время в соответствии с этапами созревания его нервной системы. Родители, стремясь ускорить этот процесс, иногда искусственно стимулируют навыки, к которым мозг малыша еще не готов, уточнила эксперт. Она сравнила этот процесс с лестницей: если пытаться перескочить через несколько ступенек, конструкция станет нестабильной и может рухнуть.

В настоящее время популярно раннее обучение чтению. Взрослые гордятся, что их двухлетний ребенок узнает буквы. Однако, как отметила логопед, мало кто задумывается о том, что в этом возрасте приоритетны совершенно другие процессы: эмоциональное взаимодействие с родителями, познание мира через движение, сенсорный опыт. Без этих базовых этапов интеллектуальные навыки могут оказаться «надстроенными» на неустойчивый фундамент.

По словам эксперта, ребенку не нужны сложные игрушки и специальные методики, чтобы полноценно развиваться. Лучшее, что ему могут дать, — это обогащенную бытовую среду, где малыш может ползать, трогать, пробовать, исследовать. Сенсомоторное развитие — основа последующего интеллектуального роста.

Абузарова подчеркнула, что особенно важен этап активного движения. С момента, когда ребенок начинает ползать (около семи-восьми месяцев), ему важно преодолевать разные поверхности, а не только ровный пол. Если в доме есть лестница, то стоит позволить малышу осваивать ее под присмотром. Такие действия способствуют гармоничному развитию мозга куда больше, чем занятия с посторонним взрослым.

Дефектолог добавила, что, когда ребенок оказывается в развивающем центре, он тратит энергию на адаптацию к новому пространству, незнакомым людям, группе детей. Оставшейся энергии ему может не хватить на полноценное усвоение новой информации. При этом в раннем возрасте он лучше обучается через взаимодействие с мамой, в привычной и комфортной обстановке.

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«Родители часто переживают, что чего-то не успеют или упустят. Однако важно понимать естественные нормы развития ребенка и следить за их постепенным освоением. Речь — это главный показатель развития, который показывает, что все психические функции, такие как внимание, память и мышление, формируются правильно. Если в два года у ребенка не появилась фразовая речь, а в три года он всё еще не разговаривает — это серьезный сигнал для родителей. В такой ситуации важно не учить ребенка буквам, а срочно обращаться к специалисту — логопеду или неврологу», — сказала Абузарова.

Так, в возрасте до шести месяцев ребенок уже реагирует на голос матери, различает интонации, поворачивает голову на звук, начинает лепетать. От семи до 12 месяцев понимает простые просьбы, узнает знакомые предметы и людей, произносит первые осмысленные слова, среди которых «мама», «папа». От года до полутора лет ребенок уже может выполнять сложные инструкции, понимает рассказы с картинками, говорит простые фразы, знает до 20 слов.

Более взрослые дети, до двух лет, знают 50–300 слов, строят предложения из двух-четырех слов, задают вопросы. Малыши еще старше, до трех лет, уже обладают словарным запасам в тысячу и более слов, произносят сложные предложения, рассказывают истории.

Как объяснила логопед, если у ребенка нет нарушений развития, главное — не торопиться. Нужно поддерживать сенсомоторное развитие, создавать разнообразную бытовую среду, играть с малышом, говорить с ним.

«Раннее развитие — это не соревнование. Не стремитесь научить ребенка всему как можно раньше, а помогайте ему осваивать мир в комфортном для него темпе. Только так можно обеспечить ему счастливое и гармоничное детство», — заключила Абузарова.

Ранее, 13 февраля, эксперт по открытию школ и садов, основатель частной общеобразовательной школы «Макарун» Лола Шурыгина рассказала, что при выборе школы или детского сада сначала стоит обсудить базовые критерии. В том числе стоит учесть удаленность от дома: детям дошкольного возраста не стоит выбирать учреждения, удаленные более чем на 15–20 минут от места проживания.

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