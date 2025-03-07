Реклама
Прямой эфир
Мир
Ульянов призвал не оставлять безнаказанными удары ВСУ по персоналу МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
В США пассажирский самолет экстренно сел из-за записки с угрозами взрыва
Мир
Лондон снял санкции с 24 сирийских организаций
Мир
Захарова назвала методы рекрутирования на Украине «кризисом жанра»
Общество
Путин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России Чебнева
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемыми передышки на фронте для ВСУ
Мир
Посол РФ в Британии Келин прокомментировал «миротворческие» инициативы Лондона
Мир
СМИ сообщили о неэффективности Storm Shadow для ВСУ без разведданных США
Общество
Путин предложил ввести в России общий стандарт поддержки семей бойцов СВО
Мир
Орбан указал на отсутствие соглашения ЕС по финансированию Украины
Мир
В Госдепе США Зеленского призвали доказать серьезность своих намерений
Мир
Жители Австралии обложили дома песком в ожидании циклона «Альфред»
Мир
Писториус указал на решающую фазу в конфликте на Украине
Мир
Минкульт Украины постановил проверить мощи святых в Киево-Печерской лавре
Мир
Лукашенко поддержал предложение РФ построить в стране завод по производству дронов
Мир
Президент Литвы предложил ЕС выделять Украине более €40 млрд помощи в год
Армия
Дрон «Аватар» для разведки на глубину до 40 км разработали для бойцов ВС РФ

Точечное зрение: нейросеть выявит отклонения в развитии у детей до трех лет

Можно ли оценивать психологическое здоровье ребенка по одному показателю
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские разработчики создали аппаратно-программный комплекс с элементами искусственного интеллекта, который позволяет выявлять проблемы в развитии у детей до трех лет. По словам психологов, технология может помочь снизить субъективность в диагностике задержек развития, однако доверять результатам предложенного теста можно будет, только если будет доказана его взаимосвязь с речевыми и коммуникативными способностями ребенка.

Как выявляют отклонения в развитии детей

Специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова создали аппаратно-программный комплекс, который позволяет объективно выявлять отклонения в развитии детей до трех лет. В норме способность выделять себя из окружающего мира формируется уже в год и два месяца. Если этого не происходит, то это может говорить о психических проблемах. Методика уже прошла процедуру государственной регистрации и может применяться на практике. Разработчики подчеркивают, что предложенный ими подход не должен заменять собой диагностику у специалиста. А результаты тестирования должны быть только основанием для более углубленного нейро-психологического обследования.

Норму и отклонения психического развития у детей до трех лет очень трудно выявлять. Обычно это удается только при очень сильных отклонениях, например генетических. Для выявления менее выраженных нарушений используют международные шкалы по наблюдениям родителей, поэтому результаты очень сильно зависят от интерпретации. А объективных методик практически нет, рассказали разработчики.

— Существенным индикатором, позволяющим говорить о норме развития, считается выделение себя из окружающего мира. Это то, что называют самоидентификацией. В норме это происходит у детей в возрасте от года двух-трех месяцев до года восьми месяцев – двух лет. Мы с помощью технологии компьютерного тестирования предложили методику, которая позволяет делать это не «на глаз», а фиксировать в измеряемом виде, — сказала заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Вера Никишина.

Для работы системы на экран компьютера выводится изображение ребенка, полученное с помощью видеокамеры, с нарисованными метками на лице. В ходе обследования метка располагается сначала у него на лбу, затем на носу и в конце на подбородке. Для каждого положения метки есть три варианта цвета и размера, последовательно меняющие друг друга.

Испытуемый располагается напротив экрана и видеокамеры на расстоянии 40–60 см без дополнительных инструкций. В случае, если ребенок отвлекается, следует обратить его внимание на экран. Если реакции нет в течение 20 секунд, меняется размер метки, а затем и ее цвет. При возникновении реакции размер и цвет метки меняется на следующий.

— Ребенок смотрит на свое изображение и видит эту точку. Камера фиксирует его реакцию. Если он, например, пальчиком смахивает эту точку со своего лба или подбородка, то самоидентификация есть. То есть маркер, свидетельствующий о норме психического развития, у испытуемого сформировался, — сказала Вера Никишина.

Такое обследование занимает всего несколько минут, а система очень проста в использовании. Специалисты уже определили нормативные показатели тестирования, которые характерны для детей со здоровым развитием. Они будут использоваться в качестве ориентиров для различных групп пациентов. Сейчас идет работа по оценке реакции на маркеры у детей с расстройствами аутистического спектра, эпилепсией и умственным недоразвитием.

Раннее выявление отклонений у детей

Аппаратно-программный комплекс может иметь различные модификации. Например, в качестве метки можно использовать не просто точки, а изображение бабочки. Сейчас программа предоставляет результаты исследование для выводов медицинскому психологу. Однако создатели планируют обучить искусственный интеллект, чтобы он делал это самостоятельно.

Предложенная система оценивает очень узкий показатель, по которому сложно делать выводы об уровне развития ребенка. Отсутствие нужной реакции может объясняться индивидуальным темпом развития. Если даже по уровню речевого развития нельзя сделать однозначных оценок, то тем более сложно сделать это по наличию или отсутствию самоидентификации, считает детский психолог Елена Горлова.

— Основным индикатором должна служить не эта проба, а развитие взаимодействия с предметами, взаимодействие со взрослыми и речевое развитие. Насколько быстро ребенок схватывает логику действия с предметами. Важно, есть ли у ребенка звукоподражание или отдельные слова в 18 месяцев. Поэтому нужно, чтобы предложенная методика была сопоставлена с другими показателями развития. Если будет выявлена и подтверждена корреляция с низким уровнем речевого развития, коммуникации и предметной деятельности, тогда простая процедура тестирования могла бы служить для специалистов индикатором, — сказала эксперт.

Компьютерная система опирается на классический метод проверки самоидентификации у ребенка: если он пытается убрать метку, увиденную на своем лице в отражении, значит, осознает себя. В норме это умение обычно формируется между 15 и 24 месяцами, хотя возможны индивидуальные вариации, пояснила детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

— Новизна системы в том, что она объективно регистрирует поведение ребенка через видеозапись и алгоритмы компьютерного зрения, снижая риск субъективных ошибок родителей или психологов. Отсутствие реакции после 20 месяцев – двух лет — это лишь сигнал для углублённой диагностики, но не диагноз. Технологию важно рассматривать в комплексе с другими методами и наблюдениями специалистов, — сказала она.

По мере накопления данных система может стать полезным инструментом для исследования развития детей с разными особенностями (аутистический спектр, задержка речи и т.д.). Чем больше собранной статистики, тем надежнее и достовернее методика для раннего выявления отклонений, считает специалист.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025