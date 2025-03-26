Илан Шор назвал незаконным задержание главы Гагаузии Гуцул

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 26 марта заявил, что законных оснований для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул у властей нет.

«Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет», — написал Шор в своем Telegram-канале.

По словам политика, задержание Гулуц — беспредел, продолжающийся «по указке властей Молдавии».

Также лидер «Победы» заявил, что за задержанием кроются репрессии против партий блока и против оппозиции.

«Они снимают кино про «страшную» оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков», — заключил Шор.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. Позже уточнялось, что сотрудники НАЦ Молдавии задержали ее на 72 часа. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. По словам замначальника внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова, Гуцул остановили на пограничном контроле и увели в комнату для дополнительного осмотра.