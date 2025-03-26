Суд приговорил 23 боевиков «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет
Суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 боевиков нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) к срокам заключения от 13 до 23 лет. Об этом 26 марта сообщил корреспондент «Известий».
Подсудимым вменялись преступления, предусмотренные ст. 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).
Уточняется, что мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Согласно данным следствия, все они были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году.
В пресс-службе Следственного комитета (СК) России 17 февраля сообщили, что трем боевикам «Азова» вынесли приговор за преступления против мирного населения в ДНР. Отмечалось, что в 2022 году в Мариуполе они обстреляли населенный пункт Старый Крым, где находились мирные жители. Приговором суда боевикам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с отбыванием в колонии строгого режима.