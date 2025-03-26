Поставки оружия на территорию Украины, которые осуществлялись после президентства бывшего лидера США Джо Байдена, прекратятся к середине лета текущего года. Такое заявление 25 марта сделал британский аналитик Александр Меркурис.

«Поставки оружия, оставшиеся с периода Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету», — сказал он в интервью YouTube-каналу The Duran.

Аналитик обратил внимание на то, что решение о продолжении отправки оружия киевскому режиму «было бы очень сложным с политической точки зрения». Кроме того, Меркурис напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который назвал выбрасыванием денег на ветер предоставление Украине снабжения.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон 20 марта призвал Трампа показать свою готовность к миру, если он действительно хочет решить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что США следует перестать отправлять оружие и разведданные Киеву. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий», заявила, что поставки вооружений украинской стороне Соединенными Штатами не соответствуют декларируемым Вашингтоном намерениям достичь мира.