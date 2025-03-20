В МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир

Поставки вооружений украинской стороне Соединенными Штатами не соответствуют декларируемым Вашингтоном намерениям достичь мира. Об этом 20 марта на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Захарова напомнила, что демилитаризация Украины — необходимое условие для начала процесса мирного урегулирования.

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира. <...> Кто хочет мира — тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации», — сказала Захарова.

Euractiv 14 марта сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников 17 марта отметил в беседе с «Известиями», что страны — участницы ЕС согласуют между собой помощь Украине на €40 млрд, распределив траты между государствами без общего решения со стороны Брюсселя.

Отказ стран Запада от поставок вооружения для Киева является одним из условий для длительного прекращения огня, сообщалось в отчете Кремля о прошедшем 18 марта телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема продолжения поставок военной помощи Украине будет высоко стоять в повестке дня любых дальнейших американо-российских контактов.