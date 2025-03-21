Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Трампа продемонстрировать готовность к миру
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон призвал президента США Дональда Трампа показать свою готовность к миру, если он действительно хочет решить конфликт на Украине.
«Вы говорите, что хотите остановить <конфликт>? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине», — сказал он 20 марта в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Кроме того, Джонсон отметил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Украине, несмотря на заявления Белого дома о мире. По его мнению, у России есть все основания для принятия мер безопасности в ответ на текущую ситуацию, добавила «Газета.Ru».
20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий», заявила, что поставки вооружений украинской стороне Соединенными Штатами не соответствуют декларируемым Вашингтоном намерениям достичь мира.