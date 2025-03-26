США практически не имеют интереса ни к Украине, ни к самой Европе из-за ее курса на самоуничтожение. Об этом 26 марта заявил немецкий политолог Айке Хамер в беседе с «Известиями».

Хамер считает, что Европа усердно разрушает собственную промышленность, наносит вред своим гражданам и занимается заменой населения. При этом, как считает эксперт, серьезные интересы в поддержке киевского режима есть у Франции и Великобритании.

«У США нет интереса к Украине и к конфликту на Украине. У BlackRock, возможно, есть какие-то интересы, а у британцев и французов — серьезные интересы в поддержке режима [президента Украины Владимира] Зеленского и его дел, но у США — нет», — сказал Хамер, комментируя итоги переговоров РФ и США по конфликту на Украине в Эр-Рияде.

Эксперт обратил внимание на то, что за время санкций Россия научилась самостоятельно производить товары и услуги, что позволило ей занять на переговорах позицию силы.

«Это поставило ее в совершенно иную переговорную позицию — позицию силы, а не просящего, который зависит от западных товаров и услуг для выживания экономики. Экономика не рухнула, и теперь переговоры проходят совсем в других условиях», — пояснил политолог.

Россия незаменима на рынке удобрений, а у США, отметил Хамер, на данный момент есть проблемы с Канадой, которая является вторым крупнейшим производителем удобрений.

«Без удобрений сельское хозяйство рушится. Поэтому это не уступки России, а уступка США, чтобы они могли снова получать удобрения на более-менее приемлемых условиях и спасти свое сельское хозяйство», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что США будут постепенно снимать ограничения на другие сырьевые товары, потому что остро нуждаются в них, в том числе плутоний, уран, алюминий, чтобы восстановить цепочки поставок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 марта заявил, что Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе. Также он сообщил, что в скором времени будет опубликовано еще одно согласованное заявление стран.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.