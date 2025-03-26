Глава РФС спрогнозировал возвращение РФ на международную арену в 2025 году
Футбольные клубы и сборные России по футболу могут до конца 2025 года вернуться на международные соревнования. Об этом 25 марта заявил «Известиям» президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
По его словам, такая вероятность составляет более 50%.
«Я считаю, что с каждым днем момент возвращения приближается, и, скорее всего, это не произойдет завтра, но мы рассчитываем на то, что в течение этого года может быть принято решение», — сказал он.
Дюков отметил, что решение в данном вопросе может быть поэтапным и затронуть не все сборные или не все клубы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям, в том числе и о спорте. Глава МИД РФ указал на схожесть взглядов российских и американских спортсменов, отметив, что подавляющее большинство считают аномальным вопрос отстранения российских и белорусских спортсменов.