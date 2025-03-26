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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны России 26 марта сообщило о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили, что ефрейтор Мурад Кужахов, командуя эвакуационной группой, выполнял задачу по оказанию медицинской помощи раненым в одном из населенных пунктов, освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе артиллерийского обстрела противника, пытающегося вернуть контроль над поселком, несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести. Ефрейтор, в свою очередь, выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым. Несмотря на непрекращающийся вражеский артиллерийский огонь и атаки FPV-дронов, Кужахов смог вынести из-под обстрела двух военнослужащих и организовать их доставку в точку эвакуации. Благодаря его действиям удалось сохранить жизни российских бойцов.

Кроме того, в Минобороны обратили внимание на заслуги младшего сержанта Юрия Мединцева. Действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, он выполнял задачи по поддержке наступающих российских подразделений.

Пытаясь остановить продвижение штурмовиков, противник вел непрерывный артиллерийский огонь по российской пехоте и позициям расчета. Несмотря на это, Мединцев обеспечил непрерывную боевую работу своего орудия, а также взаимодействие и координацию с подразделениями разведки. В результате его действий были уничтожены вражеский артиллерийский расчет и большая часть живой силы ВСУ.

После этого младший сержант скрытно переместился на более выгодный рубеж и продолжил вести огонь по позициям противника. Враг был застигнут врасплох и предпринял попытку отойти на запасные позиции, однако потерял еще одну артиллерийскую установку с личным составом. Благодаря Мединцеву российские штурмовики смогли выбить ВСУ с занимаемых позиций, продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

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В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и миномет противника в районе населенного пункта Марково. Отмечалось, что пункт управления беспилотниками был обнаружен с помощью воздушной разведки.

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