Военные Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и миномет ВСУ
Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марково. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря воздушной разведке был обнаружен пункт управления беспилотниками противника. После мотострелки выявили место посадки БПЛА ВСУ, проследили за вражеским расчетом, обнаружили укрытие личного состава. Тогда операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления вместе с личным составом.
Кроме того, с помощью дрона-разведчика была обнаружена минометная позиция ВСУ. Противник пытался замаскировать ее, но слаженные действия российских бойцов позволили нанести точный удар, отметили в ведомстве.
В МО РФ 21 марта сообщили, что разведчики Южной группировки войск нанесли удар по трем пунктам управления украинских БПЛА. На кадрах боевой работы операторов FPV-дронов разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» видно, как с помощью квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Григоровка.