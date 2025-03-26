Трамп заявил о рассмотрении США всех условий РФ по прекращению огня в Черном море

США обдумывают все условия российской стороны по прекращению огня в Черном море. Об этом 25 марта заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, американская сторона рассматривает примерно пять или шесть условий со стороны России.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», — сказал он журналистам в Белом доме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 марта заявил, что Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе. Также он сообщил, что в скором времени будет опубликовано еще одно согласованное заявление стран.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.