РФ и США согласовали перечень попадающих под мораторий на удары энергообъектов

Кремль опубликовал согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Об этом 25 марта сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в публикации.

Уточняется, что в объекты, которые попадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме входят: нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, газопроводы и хранилища, а также атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не всё.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 марта заявил, что Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе. Также он сообщил, что в скором времени будет опубликовано еще одно согласованное заявление стран.