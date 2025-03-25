В Битцевском лесу произошел пожар, межрайонная природоохранная столичная прокуратура взяла под контроль выявление обстоятельств возгорания. Об этом 25 января проинформировала столичная прокуратура.

Ранее в соцсетях появились видео пожара в районе Битцевского лесопарка.

«В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента проводится проверка, а ее результаты взяты на контроль. Подробности произошедшего уточняются.

В этот же день стало известно о ликвидации пожара сотрудниками МЧС в квартире, расположенной на юго-востоке Москвы. Из-за возникшего возгорания пострадали два человека.